Starlink испытали во время испытания сверхзвукового самолета Quarterhorse Mk 1

Компании Boom Supersonic и Hermeus, два авиационных новатора, разрабатывающие сверхзвуковые и гиперзвуковые самолеты, используют спутниковый интернет Starlink SpaceX для тестирования своих революционных технологий. Это сотрудничество демонстрирует, что Starlink может эффективно работать даже на чрезвычайных скоростях.

Компания Hermeus, базирующаяся в Джорджии и работающая над первым в мире гиперзвуковым пассажирским самолетом, интегрировала терминал Starlink в свой беспилотный прототип Quarterhorse Mk1., сообщает 24 Канал. Терминал поддерживает критически важную связь за пределами прямой видимости (BVLOS) для прототипа во время наземных испытаний, а летные испытания запланированы на 2025 год.

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Boom Supersonic, с другой стороны, использовала терминал Starlink в самолете сопровождения во время испытаний своего прототипа XB-1. Терминал успешно обеспечил связь на скорости 0,95 Маха в рамках подготовки к трансляции будущего сверхзвукового испытательного полета XB-1.

Быстрая интеграция систем Starlink

Обе компании подчеркнули скорость, с которой они интегрировали технологию Starlink. Hermeus завершила интеграцию системы спутникового интернета в Mk1 всего за за 17 дней. После получения терминала от SpaceX инженеры потратили семь дней на моделирование его интеграции и еще шесть дней на физическую установку. Вскоре состоялось успешное наземное испытание системы дистанционного управления прототипа.

Для Boom Supersonic интеграция Starlink в самолет-разведчик T-38 заняла 15 дней. Компания планирует использовать эту технологию для обеспечения прямой трансляции сверхзвукового испытательного полета XB-1, запланированного на следующий год.

Развитие сверхзвуковой и гиперзвуковой авиации

Hermeus разрабатывает пассажирский гиперзвуковой самолет Halcyon, а также военный беспилотный самолет Darkhorse. Оба проекта базируются на текущих испытаниях прототипа Mk1 на военно-воздушной базе Эдвардс. Ожидается, что все подсистемы Mk1 пройдут испытания до конца 2024 года.

Boom Supersonic сосредоточена на разработке Overture, полномасштабного коммерческого сверхзвукового авиалайнера, а XB-1 служит его увеличенным прототипом. Компания имеет целью создать Starlink как надежное решение для сверхзвуковой авиации.

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Интеграция систем Starlink в такие проекты еще раз подчеркивает ее роль в поддержке передовых аэрокосмических технологий. Эти системы обеспечивают жизненно важные коммуникационные возможности на беспрецедентных скоростях.