Массовый блэкаут в Испании и Португалии вызвал рекордный рост популярности Starlink

Конец апреля в Испании и Португалии ознаменовался масштабным отключением электроэнергии, что выявило критическую уязвимость телекоммуникационной инфраструктуры региона. Из-за массового сбоя в работе мобильных сетей пользователи начали массово подключаться к спутниковому интернету Starlink, несмотря на снижение качества связи из-за перегрузки системы.

В понедельник, на фоне широкомасштабного сбоя в энергосети Пиренейского полуострова, качество мобильной связи в Испании и Португалии резко ухудшилось, информирует 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В ответ на это количество подключений к Starlink выросло на 35% по сравнению с обычным уровнем. Уже на следующий день этот показатель в Испании достиг 60%, поскольку мобильные операторы не смогли быстро восстановить полноценное покрытие.

По словам представителя компании Ookla Люка Кихо, было зафиксировано рекордное количество подключений к Starlink. Точная цифра не разглашается, но речь идет о тысячах новых пользователей. Несмотря на то, что качество спутникового интернета снижалось из-за чрезмерной нагрузки, сервис продолжал работать, в отличие от мобильных сетей.

Даже при потере связи с некоторыми наземными станциями на территории Испании, система обеспечивала подключение через другие страны, в частности Италию.

В то же время эксперты отмечают, что текущий уровень покрытия спутниковой сети недостаточен для обеспечения массового доступа в случае повторного блэкаута. Кроме того, для подключения к Starlink нужны заряженные устройства, что также становится ограничением в случае длительного отключения электроэнергии.

Оператор испанской энергосистемы Red Eléctrica сообщил, что точные причины инцидента пока не установлены. Некоторые эксперты предполагают, что авария могла быть вызвана перегрузкой из-за чрезмерной генерации солнечной энергии, с которой сеть не справилась. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Энергетический кризис серьезно ударил по работе мобильных операторов. Многие базовые станции вышли из строя из-за отсутствия питания. Работали только те, что были оснащены резервными генераторами.

По данным Ookla, в понедельник днем уровень надежности мобильной связи упал до 50% от обычного.

В Vodafone España сообщили, что резервные генераторы были активированы на 70% их объектов, однако до 23:00 покрытие в отдельных регионах, таких как Галисия, Кастилия-Ла-Манча и Мурсия, оставалось на уровне лишь 20%.

В Telefónica отметили, что в условиях ограниченных ресурсов приоритет отдавался критической инфраструктуре - экстренным службам и медицинским учреждениям. В течение чуть более, суток компания восстановила 95% своей мобильной сети, а полное восстановление завершилось к четвергу.

По словам Кихо, отсутствие надлежащего резервного питания базовых станций не является уникальной проблемой для Испании и Португалии. Подобные трудности выявлены и в Великобритании. Согласно отчету Ofcom, около двух третей населения страны смогут осуществлять экстренные звонки только в течение первого часа после отключения питания – резервное питание имеют лишь около 20% базовых станций.

Менее 5% станций способны работать автономно до шести часов. По оценкам регулятора, модернизация инфраструктуры для обеспечения экстренной связи в течение четырех часов обойдется в более чем 1 миллиард долларов.