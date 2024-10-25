SpaceX модернизирует ракету Starship, чтобы избежать опасной проблемы: первое фото уже в сети

В сети появилась фотография, показывающая нам следующее поколение ракеты Starship. На ней можно увидеть только часть корпуса, но Илон Маск подтвердил, что такая ракета уже строится. Она получит важное улучшение для избежания пожаров при повторном входе в атмосферу.

Детали

После того как предыдущий полет Starship доказал, что ракету можно поймать прямо в полете с помощью металлических "рук" большой башни, SpaceX спешит модернизировать конструкцию ракеты, чтобы избежать повреждения закрылков в будущем. Во время испытаний 13 октября закрылок верхней ступени был одним из самых ярких моментов полета, поскольку во время вхождения корабля в атмосферу его охватило пламя, пишет Wccftech.

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Несмотря на повреждения, вызванные этим локальным пожаром, верхняя ступень пережила вхождение в атмосферу, показав прочность конструкции теплового экрана SpaceX. Он совершил свою первую успешную мягкую посадку в Индийском океане, что позволило SpaceX продвинуться к конечной цели — захвату верхней ступени ракеты башней так же, как это сделали с первой ступенью.

После полета Илон Маск сообщил, что будущие разгонные блоки Starship будут оснащены модернизированными закрылками, которые устранят вероятность пожара, и теперь у нас есть первое изображение нового дизайна.

Эти закрылки расположены в верхней части ракеты и незаменимы для повторного использования Starship, поскольку направляют корабль к месту посадки. В результате аномалии область, где закрылок соединяется с корпусом ракеты, загорается и остается в огне в течение всего спуска. Маск в одном из интервью заявлял, что это одно из самых уязвимых мест ракеты из-за потока горячего газа, который повреждает плитки теплозащитного экрана и корпус из нержавеющей стали. Однако Starship оказался прочным и успешно сориентировался для вертикального мягкого приземления.

Герметизация шарнирной щели не позволит горячему газу проникать через конструкцию сверхбыстро,

– сказал глава компании.

Он добавил, что SpaceX разместила уплотнитель на переднем и заднем шарнире закрылка, чтобы протестировать уплотнение во время входа в атмосферу позже. Он заявил, что SpaceX строит "новую версию Starship с передними закрылками, смещенными на подветренную сторону", то есть на сторону корабля, обращенную от ветра.

Новый дизайн Starship впервые появился на прошлой неделе на изображении, опубликованном в соцсети X. Маск прокомментировал новый дизайн: "Я так рад, что мы наконец-то исправили конструкцию переднего закрылка! Старый просто убивал меня. Слишком большой и тяжелый, расположенный под углом 180 градусов, требовал большой статической аэродинамики и не полностью складной, так что во время гиперзвуковой фазы полета с высоким нагревом толкал нос назад, а это противоположное тому, чего вы хотите".

Когда этот дизайн смогут испытать, пока неизвестно.