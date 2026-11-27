От 300 евро до глобальной операции

Боян Слат поступил на факультет аэрокосмической инженерии в Делфтский технический университет в Нидерландах, но через полгода бросил учебу ради своего проекта. В 2013 году он основал The Ocean Cleanup, имея всего 300 евро личных сбережений. Краудфандинг помог собрать команду, которая превратила первые чертежи в экспериментальное оборудование. В ноябре 2026 года организация сообщила, что удалила из водоемов мира более 69 миллионов килограммов мусора, пишет Daily Galaxy.

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Что такое Большое тихоокеанское мусорное пятно

Главная цель Слата – Большое тихоокеанское мусорное пятно между Гавайями и Калифорнией, где океанские течения собирают плавающий мусор. Несмотря на название, это не сплошной остров из отходов. Пластик рассеян по огромной акватории, поэтому обычные методы сбора сложны и дороги.

По оценкам исследования 2018 года, опубликованного в журнале Scientific Reports, там плавает примерно 79 тысяч тонн пластика на площади 1,6 миллиона квадратных километров. По меньшей мере 46 процентов его массы приходится на брошенные рыболовные сети.

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Как работает машина для сбора пластика

С момента первого запуска в 2018 году технологию несколько раз дорабатывали. Первые эксперименты показали, что в океанических условиях сложно удержать собранный пластик и сохранить оборудование в целости. Впоследствии инженеры создали более надежные системы. Третье поколение, которое называют System 03, – это длинный U-образный плавучий барьер, который тянут два судна. Барьер направляет мусор в сборную камеру, а собранный мусор время от времени перемещают на борт корабля и доставляют на берег.

Машина для сбора мусора The Ocean Cleanup / Фото The Ocean Cleanup

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports в марте 2026 года, проанализировало три года работы и показало, что за десять лет можно убрать более 80 процентов прогнозируемой массы пластика размером более 1,5 сантиметра. По оптимистичному сценарию ученые оценили стоимость в 1,8 миллиарда евро. Но это лишь модельный прогноз, а не реальная стоимость очистки. Авторы также признали ограничения: сбор больших обломков почти не помогает убрать мелкие фрагменты, которые уже разнесло по морской среде.

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Как дроны и искусственный интеллект ищут мусор

Эффективность сбора сильно зависит от того, удастся ли найти скопления мусора. Поэтому команда тестирует искусственный интеллект и дроны, которые запускают с судов. Они должны находить скопления пластика еще до того, как туда подойдут корабли. Об этом объявили 25 ноября 2026 года.

В ходе шестинедельной тихоокеанской экспедиции 2026 года дроны совершили 172 успешных полета и составили карту 3352 квадратных километров океана. Исследователи объединили аэрофотоснимки, искусственный интеллект и модели прогнозирования, чтобы выявлять скопления и предсказывать их движение. По их словам, модель особенно хорошо распознает брошенные рыболовные сети.

"Мы смогли доказать, что можем обнаруживать пластик в океане и прогнозировать его положение в режиме реального времени"– прокомментировал старший менеджер по операциям The Ocean Cleanup Томас Фергюсон.

Симуляции показывают, что навигация с помощью дронов может как минимум вдвое повысить эффективность систем очистки, хотя в больших коммерческих операциях это еще не подтверждено. Разработку поддержит грант в размере 15 миллионов долларов от Helmsley Charitable Trust, рассчитанный на три года.

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Очистка океана начинается с рек

Убрать накопившийся мусор – лишь часть дела. Исследование 2021 года, опубликованное в Science Advances, показало, что более 1000 рек являются источником 80 процентов пластика, который реки несут в океан. Ежегодно это от 800 тысяч до 2,7 миллиона тонн.

Поэтому The Ocean Cleanup создала Interceptor – технологию на солнечных батареях, которая улавливает отходы еще в реке. Плавучие барьеры направляют мусор на ленточный конвейер, который поднимает его из воды и распределяет по контейнерам, которые затем вывозят местные операторы.

Открытое море ставит другие задачи. Исследование 2023 года, опубликованное в PLOS Biology, показало, что Большое тихоокеанское мусорное пятно также концентрирует естественные плавающие организмы, в частности фиолетовых морских улиток и мелких медузообразных существ. Поэтому при разработке систем сбора важно защищать морскую флору и фауну.

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Речные операции тем временем расширяются. 18 ноября 2026 года The Ocean Cleanup объявила о соглашении с городскими властями Мумбаи о выдаче девяти дополнительных разрешений на размещение систем. Две системы, которые уже работают в водных путях города, к сентябрю собрали 119,5 тонны отходов.