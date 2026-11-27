Від 300 євро до глобальної операції

Боян Слат вступив на аерокосмічну інженерію в Делфтський технічний університет у Нідерландах, але за пів року кинув навчання заради свого проєкту. 2013 року він заснував The Ocean Cleanup, маючи лише 300 євро особистих заощаджень. Краудфандинг допоміг зібрати команду, яка перетворила перші креслення на експериментальне обладнання. У листопаді 2026 року організація повідомила, що прибрала з водних об'єктів світу понад 69 мільйонів кілограмів сміття, пише Daily Galaxy.

Adv

Що таке Велика тихоокеанська сміттєва пляма

Головна мета Слата – Велика тихоокеанська сміттєва пляма між Гаваями та Каліфорнією, де океанські течії збирають плавуче сміття. Попри назву, це не суцільний острів із відходів. Пластик розсіюється по величезній акваторії, тому звичайні методи збору складні й дорогі.

За оцінками дослідження 2018 року в журналі Scientific Reports, там плаває приблизно 79 тисяч тонн пластику на площі 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Щонайменше 46 відсотків його маси припадає на покинуті рибальські сітки.

Реклама

Як працює машина для збору пластику

З першого запуску 2018 року технологію кілька разів переробляли. Перші експерименти показали, що важко втримати зібраний пластик і зберегти обладнання цілим в океанських умовах. Згодом інженери створили надійніші системи. Третє покоління, яке називають System 03, – це довгий U-подібний плавучий бар'єр, який тягнуть два судна. Бар'єр спрямовує сміття до збірної камери, а зібране час від часу переміщують на борт корабля й везуть на берег.

Машина для збору сміття The ​​Ocean Cleanup /Фото The Ocean Cleanup

Дослідження в Scientific Reports за березень 2026 року проаналізувало три роки роботи й змоделювало, що за десять років можна прибрати понад 80 відсотків прогнозованої маси пластику завбільшки понад 1,5 сантиметра. За оптимістичного сценарію вчені оцінили вартість у 1,8 мільярда євро. Але це лише модельний прогноз, а не реальна вартість очищення. Автори також визнали обмеження: збір великих уламків майже не допомагає прибрати дрібні фрагменти, які вже розійшлися морським середовищем.

Реклама

Як дрони та штучний інтелект шукають сміття

Ефективність збору сильно залежить від того, чи вдасться знайти скупчення сміття. Тому команда тестує штучний інтелект і дрони, які запускають із суден. Вони мають знаходити плями пластику ще до того, як туди підійдуть кораблі. Про це оголосили 25 листопада 2026 року.

Під час шеститижневої тихоокеанської експедиції 2026 року дрони здійснили 172 успішні польоти й закартографували 3352 квадратні кілометри океану. Дослідники поєднали аерофотознімки, штучний інтелект і моделі прогнозування, щоб виявляти скупчення та передбачати їхній рух. За їхніми словами, модель особливо добре розпізнає покинуті рибальські сітки.

Ми змогли довести, що можемо виявляти пластик в океані й прогнозувати його положення в реальному часі– прокоментував старший менеджер з операцій The Ocean Cleanup Томас Фергюсон.

Симуляції показують, що навігація з дронами може принаймні вдвічі підвищити ефективність систем очищення, хоч у великих комерційних операціях цього ще не підтвердили. Розробку підтримає грант у 15 мільйонів доларів від Helmsley Charitable Trust, який розрахований на три роки.

Реклама

Очищення океану починається з річок

Прибрати накопичене сміття – лише частина справи. Дослідження 2021 року в Science Advances оцінило, що понад 1000 річок дають 80 відсотків пластику, який річки несуть в океан. Щороку це від 800 тисяч до 2,7 мільйона тонн.

Тому The Ocean Cleanup створила Interceptor – технологію на сонячних батареях, яка ловить відходи ще на річці. Плавучі бар'єри спрямовують сміття до стрічкового конвеєра, той піднімає його з води й розподіляє по контейнерах, які потім вивозять місцеві оператори.

Відкрите море ставить інші виклики. Дослідження 2023 року в PLOS Biology виявило, що Велика тихоокеанська сміттєва пляма концентрує й природні плавучі організми, зокрема фіолетових морських равликів і дрібних медузоподібних істот. Тому під час розробки систем збору важливо захищати морське життя.

Річкові операції тим часом ростуть. 18 листопада 2026 року The Ocean Cleanup оголосила про угоду з міською владою Мумбаї на дев'ять додаткових дозволів на розміщення систем. Дві системи, які вже працюють у водних шляхах міста, до вересня зібрали 119,5 тонни відходів.