Обновление старых Samsung Galaxy превратило некоторые смартфоны в кирпичи

В конце прошлой недели компания Samsung выпустила специальное обновление для моделей Galaxy предыдущих лет. К сожалению, в нем скрывалась досадная ошибка, поэтому некоторые пользователи, которые успели его установить, сообщили, что их устройства больше не включаются.

Что известно

Судя по всему, проблема скрывалась не в целом во всем обновлении, а в конкретной его части, а именно SmartThings Framework. Эта служба в составе операционной системы вмешивалась в цикл загрузки во время установки и не позволяла телефонам включиться после обновления. К сожалению, единственным способом исправить это, похоже, является сброс телефона до заводских настроек, что приведет к удалению всех данных, сообщает 9to5Google.

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Устройства, на которые распространилась проблема, включают:

Серию Galaxy S10 (S10, S10+, S10e, S10 Lite, S10 5G).

Серию Galaxy Note 10 (Note 10, Note 10+, Note 10 5G).

Некоторые пользователи также столкнулись с этой проблемой на Samsung Galaxy M51 и Galaxy A90.

Проблема не является географически ограниченной: о ней сообщают в Корее, США, Сингапуре, Австралии, Бельгии, Франции, Индонезии, Германии и на Филиппинах.

Samsung выпускает исправления

Компания достаточно быстро узнала о проблеме и остановила распространение обновления. Впоследствии она заменила файл на новый, поэтому сейчас все должно быть в порядке. Сколько людей задела проблема, сейчас неизвестно.

Чтобы избежать похожих проблем, вы можете отключить автоматическое обновление программ (Настройки – Программы – Galaxy Store – Настройки Galaxy Store – Автоматическое обновление программ – Установить значение "Никогда"), чтобы установить его вручную через несколько дней после того, как оно поступит. Так вы будете уверены, что за это время обновление прошло проверку пользователями и безопасно для установки. Кроме того, не лишним будет всегда иметь резервную копию всех ваших данных на всякий случай.