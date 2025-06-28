Исследование говорит, что стеклянные бутылки содержат больше микропластика, чем пластиковые

В напитках из стеклянных бутылок обнаружили значительно больше микропластика, чем в пластиковой таре. Новое исследование французских ученых выявило источник этого неожиданного загрязнения.

Стекло против пластика

Французское агентство по безопасности пищевых продуктов обнародовало исследование, которое бросает вызов устоявшимся представлениям об экологической безопасности упаковки. Напитки в стеклянных бутылках – в частности вода, газированные напитки, пиво и вино – содержат значительно больше микропластиковых частиц, чем аналогичные продукты в пластиковых бутылках или металлических банках, сообщает 24 Канал.

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В среднем в стеклянных бутылках обнаружили около 100 частиц микропластика на литр, что в 5-50 раз превышает показатели для других типов тары. Больше всего частиц зафиксировали в лимонаде, пиве и безалкогольных напитках.

Для сравнения: в пластиковых бутылках таких частиц значительно меньше – около 2-20 на литр, в зависимости от типа напитка.

Исследователи заметили, что микропластиковые частицы в напитках из стеклянных бутылок совпадают по форме, цвету и составу с краской, нанесенной на крышки. Вероятно, они попадают в жидкость через микроцарапины на поверхности крышек, которые появляются во время транспортировки и хранения. Это подтверждают и лабораторные анализы, проведенные специалистами.

В целом в случае вина уровень микропластика остался низким даже в стеклянных бутылках.

В воде, в частности минеральной и газированной, также обнаружили относительно небольшое количество частиц – от 4,5 на литр в стекле до 1,6 в пластиковой таре. Причины таких различий пока неизвестны.

Однако безалкогольные напитки содержали около 30 микропластиков на литр, лимонад – 40, а пиво – около 60.

Поскольку не существует контрольного уровня для потенциально токсичного количества микропластика, невозможно сказать, представляют ли эти цифры риск для здоровья.

Как уменьшить загрязнение

Несмотря на то, что пока нет четких доказательств вреда микропластика для здоровья, эксперты отмечают необходимость уменьшения его распространения. Они предлагают практическое решение: очистка крышек перед закупориванием путем обдува воздухом, промывки водой и спиртом. Такая простая процедура позволила снизить уровень микропластика на 60%.