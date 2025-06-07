Ученые опровергли теорию, что наша галактика когда-то обязательно столкнется с Андромедой
- Новые исследования свидетельствуют, что вероятность столкновения Млечного Пути с Андромедой в течение следующих 10 миллиардов лет составляет 50%, а не 100, как считали ранее.
- Меньшие галактики, такие как галактика Триангуляция и Большое Магелланово Облако, могут влиять на траектории более крупных гравитационных тел, потенциально изменяя прогнозируемую траекторию Андромеды.
- Исследователи ждут новые данные с телескопа Gaia, чтобы улучшить вычисления масс, скоростей и положений галактик в пространстве.
Несмотря на долговременные прогнозы о неизбежном столкновении Млечного Пути с галактикой Андромеды, новое исследование свидетельствует: такой сценарий вовсе не гарантирован. Шансы на это пока оцениваются как 50 на 50.
Вероятность столкновения оказалась преувеличенной
В течение десятилетий астрономы предполагали, что наша галактика и ее ближайшая соседка Андромеда неотвратимо столкнутся примерно через 5 миллиардов лет. Расстояние между ними сейчас составляет 2,5 миллиона световых лет, а скорость сближения – 110 километров в секунду. Учитывая это считалось, что обе галактики закрутятся в спиральном танце и в конце концов образуют новую совместную галактику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Astronomy.
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Однако согласно новому исследованию, опубликованным 2 июня, такая судьба вовсе не является неизбежной. Авторы исследования из Даремского университета пришли к выводу, что вероятность столкновения Млечного Пути с Андромедой в течение следующих 10 миллиардов лет составляет лишь 50%.
Теперь есть шанс, что мы можем полностью избежать этой судьбы,
– говорит профессор космологии в Университете Дарема в Великобритании Алис Дисон.
Гравитационные воздействия меняют прогноз
Американский астроном Весто Слифер еще в 1912 году впервые обнаружил, что Андромеда движется по направлению к нам, о чем свидетельствовало синее смещение ее света в спектре. Это движение стало основой прогнозов о неизбежном столкновении. Но новая модель учла более сложные гравитационные взаимодействия внутри местной группы галактик, в которую входят Млечный Путь, Андромеда, галактика Триангуляция (M33) и Большое Магелланово Облако.
Именно эти меньшие галактики, как выяснилось, оказывают значительное влияние на траектории более крупных гравитационных тел. В расчетах, проведенных на основе данных космических телескопов Gaia и Hubble, были смоделированы сотни возможных сценариев развития ситуации. В результате выяснилось, что траектория Андромеды может измениться настолько, что столкновение с нашей галактикой может вообще не произойти.
Мы обнаружили, что неопределенности в текущих положениях, движениях и массах всех галактик оставляют пространство для поразительно разных результатов, –
говорится в исследовании.
Потребность в более точных данных
Несмотря на эти новые выводы, ученые не считают свою работу окончательным ответом на вопрос о будущем Млечного Пути. Они ожидают новые, более точные данные с обновленных приборов телескопа Gaia, которые позволят лучше вычислить массы, скорости и положение галактик в пространстве.
Ученые говорят, что мы все еще в начале понимания того, как именно эволюционируют галактики в масштабах миллиардов лет. По словам профессора Карлоса Фрэнка, космические слияния часто сопровождаются эффектными событиями – выбросами газа, активизацией черных дыр, мощным излучением. Долгое время считалось, что подобное ожидает и нашу галактику. Однако теперь мы знаем, что такая катастрофа – не единственный возможный вариант развития событий.