Ютубер, пропагандировавший теорию плоской Земли, признал свою ошибку, прибыв в Антарктиду

Инициатива The Final Experiment ("Последний эксперимент") – это программа, целью которой является убедить некоторых людей, что планета на самом деле круглая, а не плоская, как они верят. Для этого сторонников теории заговора отправляют в Антарктиду и показывают, что Солнце там может не заходить за горизонт в течение 24 часов, что было бы невозможно, если бы Земля была плоской.

Круглая или плоская

В начале месяца к южному материку отправился блогер Джеран Кампанелла, который ведет YouTube-канал jeranism. Кампанелла является одним из самых известных и наиболее влиятельных сторонников теории плоской Земли. Сейчас его смотрят 164 тысячи человек. В результате своего пребывания в Антарктиде, он в прямом эфире признал, что ошибался, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Поскольку Земля шарообразная, то в первые периоды года Солнце может оставаться на небе в течение всех суток. Однако одно из ключевых убеждений теории плоской Земли заключается в том, что это невозможно, так же как якобы невозможен тот факт, что Солнце движется в противоположных направлениях на Северном и Южном полюсах.

Адепты плоской Земли изобрели себе "азимутально-эквидистантную карту" (AE), которая учитывает 24-часовой день на Северном полюсе, но она не может объяснить, почему Солнце движется в противоположном направлении в Антарктиде.

На самом деле разные направления движения Солнца можно объяснить только через сферическую Землю. Солнце "движется" в разных направлениях на Северном и Южном полюсах из-за того, что они расположены на противоположных концах Земли. Наблюдатели на полюсах смотрят на вращение планеты с противоположных точек. А круглосуточное Солнце объясняется особым углом наклона нашей планеты.

Эта разница в движении лежит в основе The Final Experiment, и в этом году лидер проекта Уилл Даффи решил, что он должен убедить Джерана Кампанеллу, который отвергал возможность круглосуточного солнца, ставя под сомнение все имеющиеся видеодоказательства. Только лично посетив Южный полюс и увидев это собственными глазами, он не имел другого выбора, кроме как отказаться от своих убеждений в прямом эфире.

Кампанелла заявил, что его ошибка была доказана:

Иногда в жизни бывает, что ты ошибаешься. А я думал, что солнце не светит 24 часа в сутки. На самом деле я был в этом уверен,

– сказал блогер.

Он также попытался сгладить углы своего заявления, понимая, какую критику получит от других сторонников теории заговора о плоской Земле: "Я осознаю, что меня назовут подставным лицом только за то, что я это скажу. Я искренне верил, что не существует 24-часового Солнца, а [теперь] я искренне верю в то, что оно есть".

Однако, хотя он и признает, что ошибался, ютубер добавил: "Это не означает, что с картой AE покончено, что с плоской Землей покончено. Возможно, у кого-то есть ответ. У меня нет этого ответа прямо сейчас".

Кажется, следующим путешествием блогера должен стать полет на орбиту.