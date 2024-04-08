Вот пять странных вещей, которые происходят во время солнечного затмения

Уже сегодня, 8 апреля, произойдет полное солнечное затмение, которое в Украине мы увидеть не сможем. Насладиться редким зрелищем смогут жители Северной Америки - США, Канады и Мексики. Такие явления являются вполне привычным астрономическим событием, но на Земле они вызывают некоторые странности. Вот лишь несколько из них.

Странные тени

Одной из интересных для наблюдателей вещей всегда были особые тени, которые возникают во время затмения. Некоторые ученые описываются это как эффект "дыры", поскольку солнечные лучи будто создают дыру в темноте.

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Если вы находитесь в США и вам повезет наблюдать за затмением, обратите внимание не только на небо, но и на землю. Тени от деревьев и других объектов будут создавать сотни маленьких полумесяцев, которые можно будет видеть буквально повсюду.

Такие тени могут возникать не только во время полных затмений, но и во время частичных.

Особые тени, возникающие во время затмений / Фото из соцсети X

Кодированные радиоволны

Как полное, так и кольцеобразное затмения влияют на определенные частоты радиоволн – и никто точно не знает, почему. Ученые подозревают, что это может быть связано с тем, как Солнце взаимодействует с ионосферой Земли, которая, как известно, колеблется в ответ на такие явления, как солнечные вспышки и солнечные бури.

8 апреля общественные ученые и энтузиасты радиолюбительства по всей Северной Америке будут готовы собрать больше данных о том, как затмения зашифровывают эти передачи.

Растерянные животные

Когда небо внезапно темнеет посреди дня, животные могут сильно растеряться, поскольку их циркадные ритмы связаны с циклом света и темноты на планете. Сумеречные существа, такие как цикады и сверчки, могут начать щебетать свою вечернюю песню. Коровы и лошади могут начать укладываться на ночь, а птицы возвращаться к своим гнездам.

В китайском отчете 2009 года было обнаружено, что цикады и птицы резко изменили свои песни и поведение в ответ на полное солнечное затмение 22 июля 2009 года, а пауки разрывали свои паутины.

В отчете 1973 года было обнаружено, что во время солнечного затмения суслики в неволе становятся более обеспокоенными и больше двигаются. То же самое происходило и с гамадрилами. Шимпанзе, наши ближайшие родственники, похоже, также имеют наиболее похожую на человеческую реакцию. Они залезают на высокие сооружения, ориентируют свои тела на солнце и указывают, кричат и жестикулируют в сторону затмения.

Низкие температуры

Во время затмений температура может быстро снизиться, когда Луна закроет Солнце. Насколько сильно — зависит от места, времени года и типа затмения.

В большинстве мест во время полного затмения температура быстро падает примерно на 3-6 градусов по Цельсию, хотя падение может быть и большим. Кольцеобразные затмения обычно сопровождаются менее экстремальными изменениями температуры, но все равно может стать прохладно.

Изменение ветров

Вместе со снижением температуры в регионах, где происходит затмение, можно ожидать изменение направления ветра. Сначала ветер утихает, когда Луна приближается к моменту закрытия Солнца. После того как они достигают максимально возможного сближения, ветер начинает усиливаться, часто дуя уже в другом направлении, как показало исследование 2016 года. Этот эффект происходит при полном, кольцеобразном и даже частичном затмении.