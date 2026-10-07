Невосполнимая утрата

Строительные подрядчики уничтожили уникальный памятник Лас-Плайас, когда прокладывали участок пограничной стены 23 апреля 2020 года. Бульдозеры повредили гигантское изображение рыбы длиной 83 метра, которое коренные народы считали священным символом, пишет IFLScience.

Тысячи лет назад древние мастера сняли темный верхний слой камня с древнего лавового поля, чтобы выложить контуры животного. Недавно исследователи Дэвид С. Уитли и Рональд И. Дорн применили метод микроламинирования каменного "загара" (то есть определения степени воздействия солнца) к образцам, которые археологи собрали еще в 1979 году.

Анализ микроскопических слоев марганца показал, что возраст геоглифа составляет 6 500 – 7 300 лет. Это сооружение оказалось на две тысячи лет старше пирамид в Египте и на полторы тысячи лет опередило Стоунхендж. Объект может быть древнейшим научно датированным геоглифом в Америке.

Местная память уничтожена

Уничтоженный геоглиф располагался на землях заповедника Кабеса-Приета, которые служат родовым домом для племен Тохоно О'одхам и Хиа-Сед О'одхам.

Нет ничего важнее нашей истории, которая определяет нас как народ о'одхам, а этот памятник был неотъемлемой частью прошлого,

– прокомментировал вождь племени Тохоно О'одхам Верлон Хосе.

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До и после разрушения. Ущерб довольно значительный / Фото Расс МакСпадден / Центр биологического разнообразия

Несмотря на предупреждения специалистов, строительные работы создали угрозу и для других памятников вдоль границы, в частности, источников Китобакито в национальном памятнике "Орган-Пайп-Кактус".

Представьте себе мировое возмущение, если бы правительство уничтожило бульдозерами часть Стоунхенджа ради строительства стены,

– говорит защитник природы из Центра биологического разнообразия Расс Макспадден.

Экологические организации требуют от Конгресса США тщательного расследования действий подрядчиков и установления должностных лиц, которые допустили уничтожение этого бесценного наследия.