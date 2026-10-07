Непоправна втрата

Будівельні підрядники знищили унікальну пам'ятку Лас-Плаяс, коли прокладали ділянку прикордонної стіни 23 квітня 2020 року. Бульдозери пошкодили гігантське зображення риби завдовжки 83 метри, яке корінні народи вважали священним символом, пише IFLScience.

Тисячі років тому давні майстри зняли темний верхній шар каменю зі стародавнього лавового поля, щоб викласти контури тварини. Нещодавно дослідники Девід С. Вітлі та Рональд І. Дорн застосували метод мікроламінації кам'яної "засмаги" (тобто визначення ступеня впливу сонця) до зразків, які археологи зібрали ще у 1979 році.

Аналіз мікроскопічних нашарувань марганцю засвідчив, що вік геогліфа становить 6 500 – 7 300 років. Цей витвір виявився на дві тисячі років старшим за піраміди в Єгипті та на півтори тисячі років випередив Стоунхендж. Об'єкт може бути найдавнішим науково датованим геогліфом в Америці.

Місцева пам'ять знищена

Знищений геогліф розташовувався на землях заповідника Кабеса-Прієта, які слугують родовою домівкою для племен Тохоно О'одхам та Хіа-Сед О'одхам.

Немає нічого важливішого за нашу історію, яка визначає нас як народ о'одхам, а ця пам'ятка була незамінною частиною минулого,

– прокоментував голова племені Тохоно О'одхам Верлон Хосе.

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До та після руйнування. Збитки досить масштабні / Фото Расс МакСпадден / Центр біологічного різноманіття

Попри попередження фахівців, будівельні роботи створили загрозу й для інших пам'яток уздовж кордону, зокрема джерел Кітобакіто в національному монументі «Орган-Пайп-Кактус».

Уявіть собі світове обурення, якби уряд знищив бульдозерами частину Стоунхенджа заради будівництва стіни,

– каже захисник природи з Центру біологічного різноманіття Расс МакСпадден.

Екологічні організації вимагають від Конгресу США ретельного розслідування дій підрядників та встановлення посадовців, які дозволили знищення цієї безцінної спадщини.