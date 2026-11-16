В соседней галактике взорвалась сверхновая: как не упустить, возможно, единственный шанс нашего поколения

Новая сверхновая

Сверхновая была обнаружена системой ATLAS 2 ноября 2026 года. Обычно мы привыкли слышать о ней в контексте обнаружения астероидов, однако на этот раз она работала со звездами. Сначала объект получил обозначение AT 2026ahvu, а после спектроскопических наблюдений астрономы подтвердили, что это молодая сверхновая типа Ia, и назвали ее SN 2026ahvu, пишет Phys.org.

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Она вспыхнула в галактике NGC 1433 – спиральной галактике с перемычкой, расположенной примерно в 50 миллионах световых лет от нас в южном созвездии Часы (Horologium).

Сверхновые типа Ia возникают в результате термоядерного взрыва белых карликов. Это плотные остатки звезд, похожих на наше Солнце, – обнаженные ядра, в которых закончилось ядерное топливо. Если у белого карлика есть близкий компаньон, он может отбирать у него вещество, пишут в IFLScience. Масса карлика растет, пока не достигнет критического предела. Затем такая звезда коллапсирует, взрывается, и все начинается заново. Такие циклы могут занимать разные промежутки времени, но, как правило, они слишком большие, чтобы уместиться в одну человеческую жизнь.

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Несмотря на то, что астрономы используют такие взрывы для измерения космических расстояний, важные вопросы до сих пор остаются без ответа. Ученые не знают наверняка, какие именно звездные системы их порождают и как именно происходит вспышка. Наблюдения на самом раннем этапе помогают различить возможные сценарии взрыва и обнаружить признаки взаимодействия со звездой-компаньоном или окружающей средой.

Почему этот взрыв так ценен для науки

На момент открытия видимая звездная величина сверхновой составляла около 17, а через несколько дней наблюдатели зафиксировали уже 13,5 (чем меньше число, тем ярче объект на небе).

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Пик яркости ожидается между 18 и 23 ноября, и он может составить от 10,5 до 12,1 звездной величины.

Поскольку сверхновую обнаружили задолго до пика, а от Земли она находится относительно близко, астрономы получили редкую возможность увидеть начало взрыва и собрать доказательства, которые быстро исчезают, когда вещество разлетается. Это одна из ближайших сверхновых типа Ia, наблюдавшихся после SN 2011fe, открытой в 2011 году в галактике "Вертушка" (Messier 101).

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Какие телескопы уже следят за взрывом

Новые снимки сделали камера темной энергии DECam на 4-метровом телескопе имени Виктора М. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили и телескоп Gemini South с прибором GMOS. NSF NOIRLab координирует дальнейшие наблюдения, к которым также присоединился телескоп SOAR на Серро-Пачон в Чили.

Ранее DECam фотографировала NGC 1433 в ходе проекта Dark Energy Survey, который проводила Национальная ускорительная лаборатория имени Ферми в 2013–2019 годах для изучения природы темной энергии. Благодаря этим снимкам астрономы могут сравнить окружение сверхновой до и после взрыва.

Повторные снимки показывают, как меняются яркость и цвет, а спектроскопия раскрывает состав разлетающегося материала и скорость его движения. Эти данные помогут лучше понять, как сверхновые типа Ia работают в качестве инструмента для измерения расширения Вселенной. NOIRLab также призывает другие обсерватории присоединиться к наблюдениям в различных диапазонах и часовых поясах.

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Сверхновая SN 2026ahvu в галактике NGC 1433 / Изображение Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Можно ли увидеть сверхновую самостоятельно

По данным NOIRLab, при нынешней яркости SN 2026ahvu уже видна в небольшие и средние любительские телескопы при благоприятных условиях. Лучше всего это удается с южных широт, где NGC 1433 поднимается высоко над горизонтом. Сверхновая выглядит как слабая светящаяся точка, но именно наблюдения любителей и профессионалов в течение ближайших недель помогут проследить, как взрыв будет развиваться дальше.

Видимость зависит от местоположения, апертуры телескопа, затемнения неба и атмосферных условий. Снимки могут выявить сверхновую с помощью телескопов меньшего размера, чем обычно требуется для визуального наблюдения. Ее координаты: прямое восхождение 03 ч 41 мин 55,511 с и склонение −47° 13′ 39,39″ (J2000). Ее южное расположение затрудняет или делает невозможным наблюдение из дальних северных широт.

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Какие взрывы сверхновых мы ожидаем в ближайшее время?

Точно предсказать взрыв сверхновой до конкретного дня или года невозможно, поэтому понятие "в ближайшее время" в астрономии обычно означает период от сегодняшнего дня до нескольких сотен тысяч или миллионов лет. Именно поэтому эта сверхновая может стать единственным шансом увидеть взрыв звезды для людей, живущих сегодня.

Сейчас ученые выделяют несколько основных космических объектов, которые находятся на заключительной стадии своей жизни и могут взорваться в любой момент:

Бетельгейзе (Альфа Ориона): Самый известный кандидат, расположенный на расстоянии около 500–640 световых лет от Земли. Этот красный сверхгигант уже находится в конце своего жизненного цикла. В 2019–2020 годах звезда пережила "Большое потемнение", что заставило многих думать о ее скором взрыве, хотя впоследствии выяснилось, что это было облако выброшенной ею пыли. Однако новые исследования подтверждают, что она может взорваться в любой момент в течение ближайших десятков тысяч лет.

Антарес (Альфа Скорпиона): Огромный красный сверхгигант на расстоянии около 550 световых лет. Физически он очень похож на Бетельгейзе и также готов к взрыву сверхновой по ближайшим астрономическим меркам.

Эта Киля. Одна из самых массивных и нестабильных звездных систем в нашей Галактике (около 7500–8000 световых лет от нас). В 1840-х годах она пережила так называемую "псевдосверхновую" – колоссальный выброс массы, который сделал ее второй по яркости звездой на небе. Она чрезвычайно близка к окончательному коллапсу.

Нунки. В 2026 году астрономы определили Нунки как ближайшего потенциального кандидата на будущий коллапс ядра в сверхновую звезду среди двойных систем, расположенную всего в ~225 световых лет от Солнца.

IK Пегаса. Система на расстоянии около 150 световых лет от Земли, которая считается ближайшим известным кандидатом на взрыв типа Ia. Хотя белый карлик в этой системе постепенно накапливает массу, по оценкам ученых, до самого взрыва остаются еще миллиарды лет.

Помимо сверхновых, астрономы всего мира ожидают взрыва "Новой звезды" в системе T Северной Короны (T Coronae Borealis / T CrB), расположенной в 3000 световых лет от нас. В отличие от сверхновой, этот взрыв не разрушает звезду полностью – это термоядерная вспышка на поверхности белого карлика, которая повторяется примерно каждые 80 лет. Период ожидания очередной вспышки приходится именно на нынешние годы. Когда она произойдет, в созвездии Северной Короны на несколько дней появится "новая" яркая звезда, которую будет хорошо видно невооруженным глазом.

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Как часто люди с Земли могут наблюдать взрывы сверхновых?

Частота, с которой люди на Земле могут наблюдать взрывы сверхновых, кардинально зависит от способа наблюдения – невооруженным глазом это происходит крайне редко (раз в несколько столетий), тогда как с помощью современных телескопов ученые фиксируют тысячи сверхновых каждый год.

По оценкам астрономов, в Млечном Пути сверхновые взрываются примерно 1–3 раза в столетие. Большинство этих взрывов люди не видят. Наша Галактика имеет форму плоского диска, заполненного густыми облаками космической пыли и газа, которые блокируют свет.

Последний зафиксированный взрыв сверхновой в Млечном Пути, который люди отчетливо видели невооруженным глазом, произошел более 400 лет назад – это была сверхновая Кеплера в 1604 году. В 1987 году невооруженным глазом также наблюдали сверхновую SN 1987A, но она вспыхнула не в нашей Галактике, а в ее спутнике – Большом Магеллановом Облаке.

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Если выйти за пределы Млечного Пути, картина меняется. Во Вселенной существуют сотни миллиардов галактик, в каждой из которых происходят взрывы звезд. Благодаря автоматизированным системам обзора неба (таким как роботизированные телескопы ASAS-SN или ATLAS) астрономы ежегодно обнаруживают от нескольких тысяч до десятков тысяч сверхновых в далеких уголках космоса. Ежедневно базы данных, например, Latest Supernovae, пополняются десятками новых объектов.

В масштабах всей видимой Вселенной каждую секунду взрывается несколько десятков звезд, однако большинство из них слишком тусклые и удаленные, чтобы их можно было зафиксировать.