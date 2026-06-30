Илон будет разочарован: гигантские космические ракеты могут стать главным провалом столетия

Такие компании, как SpaceX и Blue Origin, делают ставку на гигантские ракеты-носители, надеясь радикально удешевить доставку грузов на орбиту. Однако новое исследование предупреждает: в погоне за размером космическая индустрия рискует столкнуться с непредвиденными расходами и отсутствием спроса.

В чем проблема со сверхтяжелыми ракетами?

Как сообщает издание SpaceNews со ссылкой на отчет аналитиков The Aerospace Corp., создание слишком больших ракет-носителей – это вполне реальная угроза. Речь идет о сверхтяжелых ракетах (Super Heavy Lift, или SHL), способных выводить на орбиту от 50 тонн груза. Среди них – уже действующие Falcon Heavy и SLS, а также перспективные Starship, New Glenn 9×4 и китайские Long March 9 и 10.

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Хотя гиганты обещают экономию за счет масштаба, эксперты видят четкую границу. За ней каждый дополнительный килограмм груза будет только дороже из-за сложности обслуживания, длительной подготовки и операционных проблем.

Исследователи сравнивают крупные космические ракеты с легендарным двухпалубным самолетом Airbus A380. Он стал инженерным шедевром, но коммерческим провалом. Огромные затраты на эксплуатацию сделали его неконкурентоспособным по сравнению с более компактными и гибкими лайнерами.

В космосе действуют схожие правила. Чрезмерный масштаб приносит сложность, снижает гибкость и часто приводит к тому, что полезная площадь ракеты просто пустует.

Есть ли вообще спрос на таких гигантов?

Предупреждающим сигналом уже стал опыт использования Falcon Heavy от SpaceX. Эту ракету запустили в 2018 году, но с тех пор она летала лишь 12 раз.

Авторы исследования указывают на две основные проблемы:

Falcon Heavy имеет такой же объем грузового отсека, как и значительно меньшая Falcon 9, что ограничивает запуск габаритных конструкций.

Рынки, способные полностью загрузить такие мощности, до сих пор не сформировались.

Что спасет сверхтяжелые ракеты?

Аналитики выделяют несколько потенциальных сфер для использования гигантов:

развертывание масштабных спутниковых сетей связи;

создание орбитальных дата-центров;

космическая солнечная энергетика.

Помимо интернет-спутников, ни один из этих рынков сегодня физически не существует.

Поэтому первым реальным спасательным кругом для сверхтяжелых ракет станет именно развертывание мегасозвездий типа Starlink. Наличие собственного крупного заказчика (как у SpaceX или Blue Origin) дает этим компаниям огромное преимущество.

Если же рынок не успеет за технологиями, космические гиганты рискуют повторить судьбу Airbus A380 – остаться красивыми, но убыточными памятниками инженерной мысли.