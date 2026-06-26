Компания Rocket Lab совершила настоящий прорыв в военной логистике. В рамках секретной миссии Victus Haze для Космических сил США разработчики запустили спутник всего через 16 часов и 42 минуты после получения приказа. Как сообщает издание Ars Technica, этот шаг демонстрирует совершенно новые возможности Пентагона в плане молниеносного реагирования на угрозы в космосе.

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Где и когда состоялся исторический запуск?

Ракета-носитель Electron стартовала в пятницу, 19 июня 2026 года, в 06:19 по времени EDT (в 22:19 по местному времени). Запуск был осуществлен с частного космодрома Rocket Lab Launch Complex-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Военный каталог космических объектов США уже зафиксировал новый спутник под названием Victus Haze Puma. Он вышел на полярную орбиту высотой от 347 до 461 километра (215–286 миль) с наклонением 97,5 градуса к экватору.

Почему миссия Victus Haze является уникальной?

Обычно подготовка к космическому запуску длится месяцами. Однако концепция "быстрого реагирования" (TacRS) требует от инженеров действовать так же оперативно, как работают военные пилоты по тревоге. На этот раз Rocket Lab доказала, что это реально:

Молниеносные расчёты: навигационной команде понадобилось всего около 4 часов, чтобы полностью рассчитать окончательные траектории полёта, обновить программное обеспечение ракеты и скоординировать работу наземных станций слежения по всему миру.

навигационной команде понадобилось всего около 4 часов, чтобы полностью рассчитать окончательные траектории полёта, обновить программное обеспечение ракеты и скоординировать работу наземных станций слежения по всему миру. Рекордная активация: спутник Pioneer полностью подготовили к первому орбитальному маневру всего за 37 часов и 36 минут после старта. Это почти вдвое быстрее жесткого дедлайна военных в 72 часа.

спутник Pioneer полностью подготовили к первому орбитальному маневру всего за 37 часов и 36 минут после старта. Это почти вдвое быстрее жесткого дедлайна военных в 72 часа. Один подрядчик для всего: Rocket Lab самостоятельно обеспечила полную вертикальную интеграцию. Компания сама построила ракету Electron, создала спутник Pioneer и теперь напрямую управляет им на орбите.

В чем заключается сценарий космической погони?

Сценарий миссии напоминает настоящий шпионский детектив. Главная задача спутника Pioneer — догнать и детально осмотреть другой аппарат под названием Jackal-004 от колорадского стартапа True Anomaly. Последний играет роль "вражеского" объекта (например, условного спутника Китая или России).

Целевой аппарат Jackal-004 отправили в космос заранее — 3 мая 2026 года на борту ракеты SpaceX Falcon 9. В настоящее время оба спутника переходят к фазе динамического сближения и операций в непосредственной близости (RPO), чтобы отработать оборонные сценарии и оценить потенциальные угрозы.

Как этот запуск побил предыдущий рекорд?

Предыдущий рекорд тактического реагирования военные установили в сентябре 2023 года во время миссии Victus Nox. Тогда компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha через 27 часов после получения приказа, а спутник заработал через 37 часов. Новая миссия Victus Haze улучшила этот показатель готовности к запуску более чем на 10 часов.

Какие еще важные космические события произошли на этой неделе?

Помимо успеха Rocket Lab, в космосе произошло ещё несколько важных событий:

Секретная миссия SpaceX Starfall: 23 июня 2026 года ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту новый секретный аппарат Starfall. Это дискообразный корабль диаметром 3,1 метра и высотой 75 сантиметров, предназначенный для орбитального производства (в частности, фармацевтических препаратов в условиях невесомости). По завершении миссии он должен вернуться на Землю на парашютах и приземлиться в Тихом океане.

23 июня 2026 года ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту новый секретный аппарат Starfall. Это дискообразный корабль диаметром 3,1 метра и высотой 75 сантиметров, предназначенный для орбитального производства (в частности, фармацевтических препаратов в условиях невесомости). По завершении миссии он должен вернуться на Землю на парашютах и приземлиться в Тихом океане. Ожидание новых ракет: рынок замер в ожидании дебютов новых американских ракет-носителей — Neutron от Rocket Lab, Nova от Stoke Space, Terran R от Relativity Space и Rocket 4 от Astra. Однако эксперты настроены скептически и оценивают шансы на запуск хотя бы одной из них до конца 2026 года как 50 на 50.

Важно! Успех миссии Victus Haze стал переломным моментом для космической индустрии. Он доказал, что коммерческие компании способны обеспечить армии США гибкость, которая раньше казалась фантастикой. Теперь контроль над орбитой определяется не только количеством спутников, но и скоростью их развертывания в ответ на непредсказуемые угрозы.