Использование искусственного интеллекта связали со случаями нарциссизма и психопатии

Недавнее исследование выявило неожиданную связь между использованием искусственного интеллекта и определенными чертами личности среди студентов. В частности, молодые люди, которые проявляют нарциссизм, психопатию и макиавеллизм, чаще полагаются на такие инструменты, как ChatGPT и Midjourney, для создания своих работ. Этот феномен вызывает вопросы об этике и влиянии ИИ на образование.

Темная сторона искусственного интеллекта

Исследование, проведенное южнокорейскими учеными из университетов Чодан и Бексок, уже опубликовано в журнале BMC Psychology. Оно охватило 504 студентов-художников из шести университетов провинции Сычуань в Китае. Результаты показали, что студенты с выраженными "темными" чертами личности, которые входят в так называемую "Темную триаду" (нарциссизм, психопатия, макиавеллизм), чаще используют AI для создания работ, выдавая их за собственные. Такие инструменты, как ChatGPT для текстов и Midjourney для генерации изображений, становятся для них способом обойти академические требования, пишет 24 Канал.

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Эти черты личности часто связаны с поведением, граничащим с академической нечестностью, такой как обман, плагиат или ложь. Исследователи отмечают, что студенты с подобными характеристиками также склонны к прокрастинации и испытывают большую тревогу относительно своих академических результатов, что только усиливает их зависимость от технологий.

Кроме "Темной триады", ученые обратили внимание на уровень материализма среди участников исследования. Студенты, для которых внешнее признание, награды или похвала являются ключевыми мотивами, также чаще обращаются к AI, чтобы достичь своих целей быстрее и с меньшими усилиями. Это подчеркивает, что не только психологические особенности, но и ценности человека могут влиять на использование технологий в обучении.

Использование ИИ в обучении, особенно когда студенты выдают сгенерированный контент за собственный, создает серьезные вызовы для академического сообщества. Это явление сравнивается с плагиатом, что подрывает сами основы и суть образования. Авторы исследования предлагают пересмотреть учебные программы, чтобы сделать задания менее уязвимыми к подобным злоупотреблениям. Также они подчеркивают необходимость обучать студентов этическим аспектам использования AI, объясняя риски и моральные дилеммы, связанные с этими технологиями.