Межевская поселковая территориальная громада Днепропетровской области, которая включает в себя 28 сел и 2 поселка, уже почти неделю не имеет мобильной связи. Вследствие этого отсутствует и мобильный интернет.

Что произошло?

Согласно сообщению местной новостной группы "Межевский меридиан", российские обстрелы повредили оборудование сети Vodafone и Киевстар, пишет 24 Канал. Произошло это почти неделю назад, однако провести ремонт сетей пока нет возможности из-за близости региона к фронту, в частности постоянную угрозу FPV-дронов.

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Межевский поселковый голова Владимир Зражевский комментирует ситуацию: "Учитывая то, что восстановление может нести угрозу жизни работников, компаниями принято решение по увеличению мощностей (сигнала) соседних ретрансляторов". Операторы уже проводят соответствующие работы для восстановления связи жителям региона.

Не быстро, не сразу, возможно, не на всех территориях. Но верим, что будем со связью!

– добавил Владимир Зражевский.

В громаде также наблюдались перебои со светом после локальной аварии в сети, которая, судя по всему, не связана с обстрелами. Последствия аварии коснулись не только Межевщины, но и других населенных пунктов Синельниковского района. В настоящее время подача энергии уже восстановлена.

Во время восстановительных работ бригады продолжали атаковать вражеские дроны, но благодаря совместной работе, удалось и дать свет и, главное, уберечь людей,

– сказал Зражевский.

Отметим, Межевская поселковая территориальная община включает в себя ряд сел, включая само село Межевое, а также Веселый, Райполем, Новогригорьевка и другими. Россия достает FPV-дронами и БПЛА типа "Молния" в села общины, в частности известно, что 28 июля были осуществлены удары по Райполю и Колоне-Межевой.