Таяние ледников может разбудить вулканы по всему миру

Новое исследование предупреждает о неожиданной угрозе, связанной с изменением климата: таяние ледников может активизировать вулканы по всему миру. Особенно уязвимыми являются регионы, где под толстыми слоями льда скрываются сотни спящих вулканов, таких как Антарктида. Этот процесс способен создать опасный цикл, который усилит глобальное потепление.

Ото льда к огню: как таяние провоцирует вулканы

Новая работа, представленная на конференции Goldschmidt в Праге 8 июля 2025 года, раскрывает тревожную связь между изменением климата и вулканической активностью. Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон (США) вместе с коллегами из других учреждений изучили шесть вулканов в южной части Чили, чтобы понять, как отступление Патагонского ледникового щита влияло на извержения в прошлом. Результаты показывают, что исчезновение льда снимает давление с магматических камер под землей, что приводит к более частым и взрывным извержениям, пишет 24 Канал со ссылкой на EurekAlert.

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Механизм этого явления простой, но угрожающий. Ледники, которые весят миллиарды тонн, давят на земную кору, сдерживая магму и газы под поверхностью. Когда лед тает из-за повышения глобальных температур, это давление исчезает, позволяя магме расширяться и вырываться наружу с большей силой. Этот процесс уже наблюдался ранее в Исландии, где после окончания последнего ледникового периода около 10 000 лет назад частота извержений возросла в 30-50 раз.

Исследование в Чили показало, что во время пика последнего ледникового периода (26 000–18 000 лет назад) толстый слой льда сдерживал объемы извержений, накапливая огромные резервуары магмы на глубине 10-15 километров. После быстрого таяния ледникового щита давление в этих резервуарах резко возросло, что повлекло формирование вулканов, таких как Мочо-Чошуенко, который сейчас является спящим.

Ученые отмечают, что эта угроза имеет глобальный масштаб. По данным исследований, 245 потенциально активных вулканов расположены подо льдом или на расстоянии до 5 километров от него. Особенно уязвимы Антарктида, где под толстым льдом скрывается более 100 вулканов, а также регионы Северной Америки, Новой Зеландии и России.

По словам Пабло Морено-Яегера, главного автора исследования, ключевым фактором для повышения взрывчатости является начальное наличие толстого ледового покрова над магматической камерой, а спусковым крючком становится отступление ледников, что уже происходит в Антарктиде.

Дополнительную тревогу вызывает климатический эффект от таких извержений:

В краткосрочной перспективе вулканы выбрасывают аэрозоли, которые отражают солнечный свет и могут временно охлаждать планету, как это было после извержения Пинатубо в 1991 году, когда глобальная температура снизилась на 0,5 градуса Цельсия.

Однако в долгосрочной перспективе накопление парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, от многочисленных извержений может ускорить глобальное потепление, создавая замкнутый круг: таяние ледников провоцирует извержения, а извержения усиливают потепление.

К счастью, изменения в магматических системах происходят постепенно, в течение столетий, что дает время для мониторинга и раннего предупреждения. Однако регионы с большими ледниковыми покровами требуют пристального научного внимания уже сейчас, чтобы предвидеть возможные катастрофы.