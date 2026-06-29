Волны жары уничтожают ледники в Европе с бешеной скоростью: каких последствий следует ожидать

Высокие температуры, охватившие европейский континент, наносят сокрушительный удар по экосистеме Альп. Швейцарские ледники оказались в критической ситуации из-за аномального потепления, наступившего значительно раньше сезонных норм. Ситуация приобретает угрожающие масштабы, навсегда изменяя ландшафт горного региона.

Климатическая трагедия в Альпах

Швейцарские ледники готовятся к рекордной потере льда из-за волны жары, которая держит Европу в заложниках. Ученые прогнозируют, что весь снег и лед, накопившиеся в горах в течение прошлой зимы, полностью растают уже в понедельник. Этот момент ученые называют днем потери ледника. В 2026 году он наступил почти быстрее всего за всю историю наблюдений, заняв второе место в этом печальном рейтинге, пишет издание France 24.

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Мы наблюдаем огромную абляцию, темпы таяния льда и снега по всему Альпийскому региону,

– прокомментировал руководитель сети мониторинга ледников в Швейцарии (GLAMOS) Маттиас Хусс.

По его словам, ситуация выглядит крайне тревожной, ведь многочисленные швейцарские метеостанции зафиксировали новые абсолютные температурные рекорды. Текущее положение дел опережает нормальный график функционирования ледников на три месяца. Статистика, собираемая с 2000 года, свидетельствует, что лишь однажды этот критический порог был превышен раньше – 26 июня 2022 года.

Катастрофический сценарий обусловлен не только нынешней жарой. На ситуацию повлияло потепление в мае, а также очередная зима с критически низким количеством осадков.

Маттиас Хусс поделился результатами своих наблюдений после посещения ледника Рона. Он зафиксировал, что всего за 10 дней после его предыдущего визита толщина льда уменьшилась на один метр в вертикальном направлении. Это поразительная скорость разрушения, вызванная исключительно волной жары.

Однако одна волна жары не была бы столь фатальной, если бы не продолжительность экстремально высоких температур. Для ледников не имеет принципиального значения, держится ли столбик термометра на отметке 35 градусов Цельсия или 40 градусов Цельсия – длительное воздействие любой сильной жары разрушает лед.

Замкнутый круг

К "очень плохому состоянию" ледниковых массивов привело стечение нескольких неблагоприятных обстоятельств. Помимо дефицита снега, которого выпало на 25 процентов меньше по сравнению со средними показателями за 2010 – 2020 годы, значительную роль сыграла пыль из пустыни Сахара, которая достигла Альп в марте.

Когда чистый белый снег, отражающий солнечные лучи, тает, на поверхность выходит тёмный, грязный лёд. Он более интенсивно поглощает свет, что создаёт эффект замкнутого круга: чем больше льда обнажается, тем быстрее он тает.

Последствия

Таяние альпийских ледников имеет глобальные последствия, ведь именно они питают две крупнейшие реки Европы – Рейн и Рону. Процесс отступления ледников в Альпах начали фиксировать ещё 170 лет назад. Сначала этот темп был умеренным, но в последние десятилетия он значительно ускорился. Только за период с 2000 по 2024 годы объём швейцарских ледников сократился на 38 процентов.

За последние полвека Швейцария уже потеряла 1 200 ледников, и сейчас их осталось всего 1 300. Хотя исчезнувшие массивы были преимущественно небольшими, они играли важную роль для периферийных регионов Альп.

Если потепление будет продолжаться так же, как в последние десятилетия, к 2100 году у нас останутся лишь небольшие остатки льда,

– добавил Маттиас Хусс.

Хотя окончательные масштабы ущерба за этот год учёные смогут оценить только в сентябре, уже сейчас очевидно, что 2026 год станет одним из самых тяжёлых для экологии гор. Ситуация поразительно напоминает 2022 год, который до сих пор считался самым экстремальным за всю историю наблюдений в Альпах, когда скорость таяния побила все предыдущие антирекорды.