Кліматична трагедія в Альпах

Швейцарські льодовики готуються до рекордної втрати льоду через хвилю спеки, що тримає в заручниках Європу. Вчені спрогнозували, що весь сніг і лід, які накопичилися в горах протягом минулої зими, повністю розтануть уже в понеділок. Цей момент науковці називають днем втрати льодовика. У 2026 році він настав майже найшвидше за всю історію спостережень, зайнявши друге місце в цьому сумному рейтингу, пише видання France 24.

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Ми бачимо величезну абляцію, темпи танення льоду та снігу по всьому Альпійському регіону,

– прокоментував керівник мережі моніторингу льодовиків у Швейцарії (GLAMOS) Маттіас Хусс.

За його словами, ситуація виглядає вкрай тривожною, адже численні швейцарські метеостанції зафіксували нові абсолютні температурні рекорди. Поточний стан справ випереджає здоровий графік функціонування льодовиків на три місяці. Статистика, яку збирають з 2000 року, свідчить, що лише одного разу цей критичний поріг перетнули раніше – 26 червня 2022 року.

Катастрофічний сценарій зумовлений не лише нинішньою спекою. На ситуацію вплинуло потепління в травні, а також чергова зима з критично низькою кількістю опадів.

Маттіас Хусс поділився результатами своїх спостережень після відвідування льодовика Рона. Він зафіксував, що всього за 10 днів після його попереднього візиту товщина криги зменшилася на один метр у вертикальному напрямку. Це вражаюча швидкість руйнування, яку викликала виключно хвиля спеки.

Проте одна гаряча хвиля не була б такою фатальною, якби не тривалість екстремально високих температур. Для льодовиків не має принципового значення, тримається стовпчик термометра на позначці 35 градусів Цельсія чи 40 градусів Цельсія – тривала дія будь-якого сильного тепла знищує кригу.

Замкнене коло

До "дуже поганого стану" льодовикових масивів призвів збіг кількох несприятливих обставин. Окрім дефіциту снігу, якого випало на 25 відсотків менше порівняно з середніми показниками за 2010 – 2020 роки, значну роль відіграв пил із пустелі Сахара, що дістався Альп у березні.

Коли чистий білий сніг, який відбиває сонячне проміння, тане, на поверхню виходить темний, брудний лід. Він інтенсивніше поглинає світло, що створює ефект замкненого кола: чим більше льоду оголюється, тим швидше він тане.

Наслідки

Танення альпійських льодовиків має глобальні наслідки, адже саме вони живлять дві найбільші річки Європи – Рейн і Рону. Процес відступу льодовиків в Альпах розпочали фіксувати ще 170 років тому. Спочатку цей темп був помірним, але в останні десятиліття він значно прискорився. Тільки за період з 2000 по 2024 роки об'єм швейцарських льодовиків скоротився на 38 відсотків.

За останні пів століття Швейцарія вже втратила 1 200 льодовиків, і зараз їх залишилося лише 1 300. Хоча зниклі масиви були переважно невеликими, вони грали важливу роль для периферійних регіонів Альп.

Якщо потепління триватиме так само, як в останні десятиліття, до 2100 року у нас залишаться лише невеликі залишки льоду,

– додав Маттіас Хусс.

Хоча остаточні масштаби збитків за цей рік вчені зможуть оцінити лише у вересні, вже зараз очевидно, що 2026 рік стане одним із найважчих для екології гір. Ситуація вражаюче нагадує 2022 рік, який досі вважали найбільш екстремальним за всю історію спостережень в Альпах, коли швидкість танення побила всі попередні антирекорди.