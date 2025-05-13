Илон Маск показал энергичный танец робота Tesla Optimus

Илон Маск продемонстрировал новые возможности робота-гуманоида Tesla Optimus, который удивил энергичным танцем. Видео с танцующим прототипом второго поколения было опубликовано на платформе X, бывшем Twitter.

Несмотря на активную политическую деятельность, Илон Маск не забывает об амбициозных проектах Tesla, одним из которых является создание роботов-гуманоидов Optimus, информирует 24 Канал.

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В коротком видео, которое Маск опубликовал в социальной сети X, робот демонстрирует синхронные движения рук и ног в ритмичном танце, даже подпрыгивает, не теряя баланса во время выполнения сложных па.

Интересно, что в кадре видно защитный трос, однако он висит свободно, не поддерживая робота во время движений. Это свидетельствует о том, что трос используется только как мера предосторожности в случае падения, но не помогает поддерживать равновесие во время танца.

Развитие Optimus и планы на будущее

Роботы второго поколения Optimus были впервые продемонстрированы в декабре 2023 года. С тех пор компания Tesla постоянно совершенствует их программное обеспечение. По словам Илона Маска, танцевальный номер, который продемонстрировал робот, стал возможным благодаря методу обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL).

Этот подход базируется на испытаниях и ошибках, что позволяет машине постепенно отрабатывать эффективные движения.

Маск также подтвердил, что в конце следующего года подобный робот будет отправлен на Марс на борту космического корабля SpaceX Starship. Это соответствует предыдущим обещаниям миллиардера по использованию Optimus в космических миссиях.