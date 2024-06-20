Назван точный период времени, когда человеческий вид совершил критический технологический бум

Большую часть своей истории человеческий род находился на примитивном уровне, занимаясь собирательством и используя простые подручные средства. Со временем наши далекие предки, которые еще даже не принадлежали к Homo Sapiens, освоили изготовление разнообразных каменных орудий, а еще позже люди научились работать с бронзой и железом. Но когда и как произошел этот переход?

Когда началось развитие

Сегодня ученые говорят, что скачок в сложности каменных орудий, которые мы находим в древних культурных слоях, свидетельствует, что знания гоминидов претерпели внезапный рост около 600 000 лет назад. Это поможет объяснить, как современные люди и наши предки стали особенно ловкими в адаптации к новым условиям.

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Это время, которое потенциально могло даже "предшествовать дивергенции неандертальцев и современных людей и быть общей производной чертой обеих линий", объясняют антрополог из Университета Миссури Джонатан Пейдж и антрополог из Университета штата Аризона Чарльз Перро.

Исследователи проанализировали технологии изготовления каменных орудий труда за 3,3 миллиона лет эволюции человека. Они проранжировали 62 последовательности изготовления орудий труда в порядке их сложности для экземпляров, найденных на 57 стоянках. Самый древний артефакт происходит из Африки, но в анализ были включены также древние орудия из Евразии, Гренландии, Сахулу, Океании и Америки.

Пейдж и Перро обнаружили, что до 1,8 миллиона лет назад последовательность изготовления каменных орудий состояла из двух-четырех технологических единиц.

В течение следующих 1,2 миллиона лет произошел рост сложности орудий труда, которое достигло семи технологических единиц.

Однако лишь около 600 000 лет назад наши предки вышли на качественно новый уровень.

В то время сложность орудия труда могла достигать 18 процедурных единиц. Такой значительный технологический прогресс опирался на знания, переданные от предыдущих поколений — кумулятивную культуру. В последующих поколениях сложность орудий труда продолжала стремительно расти.

Кумулятивная культура – это накопление модификаций, инноваций и усовершенствований в течение поколений через социальное обучение,

– пишут Пейдж и Перро в своей статье.

Поколения усовершенствований, модификаций проб и ошибок помогли создать технологии и ноу-хау, которые значительно превышают то, что один наивный человек мог бы изобрести самостоятельно в течение своей жизни. Когда ребенок наследует культуру поколения своих родителей, он наследует результат тысяч лет ошибок и экспериментов.

Кумулятивная культура приносит пользу популяции во многих смыслах, увеличивая шансы на решение проблем через поколения проб и ошибок, подобно тому, как это делает эволюция через случайные мутации и естественный отбор. Она также позволяет людям использовать и развивать технологии без необходимости полностью понимать каждый аспект их развития, открывая путь к постоянно растущему и адаптивному пулу знаний.

По мере роста этих коллективных знаний и связанного с ними поведения могли меняться и гены, влияющие на обучение.

Продуктами этого процесса коэволюции генов и культуры могут быть увеличение относительного размера мозга, удлинение продолжительности жизни и другие ключевые черты, лежащие в основе человеческой уникальности,

– объясняют авторы работы.

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Хотя выводы команды являются надежным доказательством наличия кумулятивной культуры в начале среднего плейстоцена, этот тип культурного интеллекта мог возникнуть еще раньше в нашей эволюционной истории, отмечают Пейдж и Перро, но его, возможно, не так легко было сохранить. Ранние гоминины также могли полагаться на кумулятивную культуру для развития сложного социального, пищевого и технологического поведения, которое мы можем просто этого не видеть археологически.