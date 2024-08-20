Детали инцидента

Сицилия подверглась серьезным штормам в воскресенье вечером, а в Броло, небольшом городе за пределами Палермо, выпало 10 сантиметров дождя всего за четыре часа. Прогноз погоды предупреждал, что серьезные штормы и сильный ветер будут проблемой, но, похоже, пассажиры на борту Perini Navi Bayesian не восприняли эти предупреждения достаточно серьезно.

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Как сообщается, большая яхта стояла на якоре в 300 метрах от гавани Портичелло, вблизи Палермо, Сицилия. Она имеет длину 56 метров, что немало, поэтому можно представить, насколько мощным был удар шторма, чтобы затопить такое судно.

Яхта Perini Navi Bayesian: видео

По данным итальянских властей, водолазы уже обнаружили саму яхту на глубине около 50 метров, а экипажи вертолетов продолжают поиски пропавших пассажиров. На борту, по данным информационных агентств, находились иностранные туристы. Преимущественно британцы, а также новозеландец, ирландец, и один американец. Маленький ребенок в возрасте до одного года был спасен вместе с матерью, а еще один ребенок – среди пропавших без вести.

The Independent сообщает, что среди пропавших — Майк Линч, британский технологический предприниматель, Крис Морвилло, юрист британской юридической фирмы Clifford Chance, который представлял Линча, и Джонатан Блумер из Morgan Stanley. Жена Линча Анджела Бакарес была одной из 15 спасенных людей.

Капитан судна, которое стояло на якоре возле "Байеса", рассказал CNN, что шторм был настолько сильным, что ему пришлось включить двигатели, чтобы избежать столкновения.

Сегодня утром был сильный порыв ветра, и нам пришлось запустить двигатель, чтобы удержать судно в наклоненном положении. После того как шторм закончился, мы заметили, что корабль позади нас исчез,

– сказал он.

Кто такой Майк Линч

Линч является основателем Autonomy Corporation и Invoke Capital. Кроме того, он является соучредителем компании по кибербезопасности Darktrace.

Получив степень доктора философии и последипломное образование в Кембриджском университете, он применил свои исследования в области машинного обучения для создания софтверных компаний и стал одной из главных фигур в мире технологий.

Линч продал Autonomy Corporation в 2011 году за 11 миллиардов долларов, после чего покупатель, компания Hewlett-Packard, обвинил его в "бухгалтерских нарушениях", которые исказили стоимость бизнеса, искусственно ее завысив. В июне 2024 года Линч был оправдан по обвинению в мошенничестве. Как отмечают СМИ, бизнесмен пригласил своих адвокатов и друзей отпраздновать недавнюю судебную победу.