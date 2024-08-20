Деталі інциденту

Сицилія зазнала серйозних штормів у неділю ввечері, а в Броло, невеликому місті за межами Палермо, випало 10 сантиметрів дощу всього за чотири години. Прогноз погоди попереджав, що серйозні шторми і сильний вітер будуть проблемою, але, схоже, пасажири на борту Perini Navi Bayesian не сприйняли ці попередження достатньо серйозно.

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Як повідомляється, велика яхта стояла на якорі в 300 метрах від гавані Портічелло, поблизу Палермо, Сицилія. Вона має довжину 56 метрів, що немало, тож можна уявити, наскільки потужним був удар шторму, щоб затопити таке судно.

Яхта Perini Navi Bayesian: відео

За даними італійської влади, водолази вже виявили саму яхту на глибині близько 50 метрів, а екіпажі гелікоптерів продовжують пошуки зниклих пасажирів. На борту, за даними інформаційних агентств, перебували іноземні туристи. Переважно британці, а також новозеландець, ірландець, та один американець. Маленька дитина віком до одного року була врятована разом із матір'ю, а ще одна дитина – серед зниклих безвісти.

The Independent повідомляє, що серед зниклих — Майк Лінч, британський технологічний підприємець, Кріс Морвілло, юрист британської юридичної фірми Clifford Chance, який представляв Лінча, та Джонатан Блумер з Morgan Stanley. Дружина Лінча Анджела Бакарес була однією з 15 врятованих людей.

Капітан судна, яке стояло на якорі біля "Байєса", розповів CNN, що шторм був настільки сильним, що йому довелося увімкнути двигуни, щоб уникнути зіткнення.

Сьогодні вранці був сильний порив вітру, і нам довелося запустити двигун, щоб утримати судно в нахиленому положенні. Після того, як шторм закінчився, ми помітили, що корабель позаду нас зник,

– сказав він.

Хто такий Майк Лінч

Лінч є засновником Autonomy Corporation та Invoke Capital. Крім того, він є співзасновником компанії з кібербезпеки Darktrace.

Здобувши ступінь доктора філософії та післядипломну освіту в Кембриджському університеті, він застосував свої дослідження в галузі машинного навчання для створення софтверних компаній і став однією з головних фігур у світі технологій.

Лінч продав Autonomy Corporation у 2011 році за 11 мільярдів доларів, після чого покупець, компанія Hewlett-Packard, звинуватив його в "бухгалтерських порушеннях", які спотворили вартість бізнесу, штучно її завищивши. У червні 2024 року Лінч був виправданий за звинуваченням у шахрайстві. Як зазначають ЗМІ, бізнесмен запросив своїх адвокатів і друзів відсвяткувати нещодавню судову перемогу.