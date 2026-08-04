Telegram внезапно исчез из App Store: почему Apple удалила мессенджер

Telegram без каких-либо предупреждений исчез из магазина приложений Apple по всему миру. Хотя разработчики заявляют о возвращении, пользователи во многих регионах до сих пор не могут найти сервис в поиске. Причиной такого радикального шага стала публикация запрещенного контента всего одним пользователем.

Один нарушитель против миллиардной аудитории

Apple официально подтвердила, что причиной временного удаления приложения стало обнаружение материалов, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми. Это нарушает строгие правила корпорации в отношении безопасности контента. Об этом пишет издание Reuters.

Представитель Apple отметил, что разработчики Telegram оперативно отреагировали на замечание, удалив незаконный контент и навсегда заблокировав нарушителя.

Приложение впоследствии восстановили после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, который его опубликовал,

– прокомментировал представитель компании Apple.

Этот инцидент стал не первым в отношениях двух технологических гигантов. Подобная ситуация произошла в 2018 году, когда Apple также удалила Telegram из App Store из-за ненадлежащего контента. Тогда Павел Дуров усилил меры безопасности, чтобы вернуть мессенджер.

На сегодняшний день платформа насчитывает более 1 миллиарда активных пользователей ежемесячно. Компания утверждает, что придерживается политики нулевой терпимости к эксплуатации детей и за этот год заблокировала почти 338 000 групп и каналов с сомнительным содержанием.

Критика со стороны IT-лидеров и давление со стороны регуляторов

Тим Суини, глава Epic Games, ранее критиковал такую политику Apple. По его мнению, удаление целого сервиса с огромной аудиторией из-за действий одного человека ставит под сомнение возможность работы любого средства коммуникации.

Они не уточнили, как, если это является стандартом для удаления приложений, могло бы работать любое коммуникационное приложение в широком масштабе, включая iMessage,

– добавил Тим Суини, генеральный директор Epic Games.

В то же время Telegram продолжает сталкиваться с пристальным вниманием государственных органов. Британский регулятор Ofcom начал собственное расследование в апреле 2026 года из-за подозрений в распространении незаконных материалов. Кроме того, в феврале австралийские власти оштрафовали компанию за задержки в предоставлении информации о борьбе с жестоким контентом и экстремистским поведением.

Несмотря на заявления Telegram о полном восстановлении, издание Android Authority отмечает, что в некоторых странах при переходе по прямой ссылке до сих пор появляется страница ошибки. Процесс возвращения в App Store происходит постепенно и может занять некоторое время в разных регионах.

В то же время пользователи Android не испытали никаких неудобств, поскольку в Google Play Store мессенджер оставался доступным все время.