Один нарушитель против миллиардной аудитории

Apple официально подтвердила, что причиной временного удаления приложения стало обнаружение материалов, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми. Это нарушает строгие правила корпорации в отношении безопасности контента. Об этом пишет издание Reuters.

Представитель Apple отметил, что разработчики Telegram оперативно отреагировали на замечание, удалив незаконный контент и навсегда заблокировав нарушителя.

Приложение впоследствии восстановили после того, как разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, который его опубликовал,

– прокомментировал представитель компании Apple.

Этот инцидент стал не первым в отношениях двух технологических гигантов. Подобная ситуация произошла в 2018 году, когда Apple также удалила Telegram из App Store из-за ненадлежащего контента. Тогда Павел Дуров усилил меры безопасности, чтобы вернуть мессенджер.

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На сегодняшний день платформа насчитывает более 1 миллиарда активных пользователей ежемесячно. Компания утверждает, что придерживается политики нулевой терпимости к эксплуатации детей и за этот год заблокировала почти 338 000 групп и каналов с сомнительным содержанием.

Критика со стороны IT-лидеров и давление со стороны регуляторов

Тим Суини, глава Epic Games, ранее критиковал такую политику Apple. По его мнению, удаление целого сервиса с огромной аудиторией из-за действий одного человека ставит под сомнение возможность работы любого средства коммуникации.

Они не уточнили, как, если это является стандартом для удаления приложений, могло бы работать любое коммуникационное приложение в широком масштабе, включая iMessage,

– добавил Тим Суини, генеральный директор Epic Games.

В то же время Telegram продолжает сталкиваться с пристальным вниманием государственных органов. Британский регулятор Ofcom начал собственное расследование в апреле 2026 года из-за подозрений в распространении незаконных материалов. Кроме того, в феврале австралийские власти оштрафовали компанию за задержки в предоставлении информации о борьбе с жестоким контентом и экстремистским поведением.

Несмотря на заявления Telegram о полном восстановлении, издание Android Authority отмечает, что в некоторых странах при переходе по прямой ссылке до сих пор появляется страница ошибки. Процесс возвращения в App Store происходит постепенно и может занять некоторое время в разных регионах.

В то же время пользователи Android не испытали никаких неудобств, поскольку в Google Play Store мессенджер оставался доступным все время.