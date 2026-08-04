Один порушник проти мільярдної аудиторії

Apple офіційно підтвердила, що причиною тимчасового усунення додатка стало виявлення матеріалів, що демонструють сексуальне насильство над дітьми. Це порушує жорсткі правила корпорації щодо безпеки контенту. Про це пише видання Reuters.

Представник Apple зазначив, що розробники Telegram оперативно зреагували на зауваження, видаливши незаконний вміст і назавжди заблокувавши порушника.

Додаток згодом відновили після того, як розробник оперативно видалив контент і заблокував користувача, який його опублікував,

– прокоментував речник компанії Apple.

Цей інцидент став не першим у стосунках двох технологічних гігантів. Схожа ситуація сталася у 2018 році, коли Apple також прибирала Telegram з App Store через неналежний вміст. Тоді Павло Дуров посилив заходи безпеки, щоб повернути месенджер.

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На сьогодні платформа має понад 1 мільярд активних користувачів щомісяця. Компанія стверджує, що дотримується політики нульової толерантності до дитячої експлуатації та за цей рік заблокувала майже 338 000 груп і каналів із сумнівним наповненням.

Критика від IT-лідерів і тиск регуляторів

Тім Суїні, очільник Epic Games, раніше критикував таку політику Apple. На його думку, видалення цілого сервісу з величезною аудиторією через дії однієї людини ставить під питання можливість роботи будь-якого засобу комунікації.

Вони не уточнили, як, якщо це є стандартом для видалення додатків, міг би працювати будь-який комунікаційний додаток у масштабі, включаючи iMessage,

– додав Тім Суїні, генеральний директор Epic Games.

Водночас Telegram продовжує стикатися з пильною увагою державних органів. Британський регулятор Ofcom розпочав власне розслідування у квітні 2026 року через підозри у поширенні незаконних матеріалів. Крім того, у лютому австралійська влада оштрафувала компанію за затримки у наданні інформації про боротьбу з жорстоким контентом та екстремістською поведінкою.

Попри заяви Telegram про повне відновлення, видання Android Authority зазначає, що у деяких країнах при переході за прямим посиланням досі з'являється сторінка помилки. Процес повернення в App Store відбувається поступово і може тривати певний час у різних регіонах.

Водночас користувачі Android не відчули жодних незручностей, оскільки у Google Play Store месенджер залишався доступним увесь час.