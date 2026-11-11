Новая схема взлома Telegram набирает обороты: как защититься от потери аккаунта

Как работает схема с "переездом" чата

Участникам публичного чата приходит сообщение якобы от администрации или модераторов: группа закрывается или переезжает, поэтому нужно перейти по ссылке. На странице просят ввести код подтверждения для вступления в новый чат. В то же время на ваш аккаунт приходит настоящее сообщение от Telegram с кодом входа. Именно его и хотят получить мошенники, пишет 24 Канал.

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Такие ссылки в сообщениях ни в коем случае нельзя открывать / Скриншот myronivka_live в Threads

Что делают с чужим аккаунтом

Получив доступ, злоумышленники пишут контактам от вашего имени, рассылают спам и фишинговые ссылки. Чаще всего просят денег. Классический пример: "друг" просит перечислить 8 тысяч гривен до завтра, потому что с его картой что-то случилось. Люди верят, ведь сообщение приходит от знакомого. Кроме того, посторонний может читать переписку, просматривать фото и шантажировать конфиденциальными материалами.

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Что еще используют

Фишинговые страницы имитируют вход в Telegram, а вредоносные программы маскируются под официальные приложения.

По-прежнему распространены и просьбы проголосовать за ребенка в конкурсе, подписать петицию, предложения о работе или "посылка", для получения которой нужно уточнить контактные данные.

Кроме того, неизвестные контакты могут присылать вам документ, утверждая, что это видеозапись, на которой видно вас. На самом деле это файл формата .apk или .exe, открыв который, вы установите себе вирус.

Распространенный способ взлома аккаунтов – заставить вас загрузить файл с вирусом / Скриншот nataliya_vovkotrub в Threads

Как понять, что аккаунт взломали

Тревожные признаки: контакты получают от вас странные просьбы, в разделе "Устройства" появились незнакомые сеансы, вам пришел код, о котором вы не просили, а мессенджер внезапно вышел из вашей учетной записи на всех устройствах. Также могли измениться фото, имя или номер телефона.

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Что делать, если аккаунт уже взломан

Сначала перейдите в "Настройки" → "Устройства" и завершите все неизвестные сеансы. Затем включите или измените пароль двухэтапной проверки и укажите электронную почту для восстановления. Если вход заблокирован, воспользуйтесь кнопкой "Забыли пароль?". Хакеры могут специально засыпать аккаунт попытками входа, тогда появится ошибка FLOOD_WAIT с указанием количества секунд до следующей попытки.

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В Telegram нет службы, которая вручную восстанавливала бы аккаунты. Официальная поддержка доступна через telegram.org/support или встроенный раздел "Вопросы и ответы". Если доступ отсутствует, аккаунт можно удалить через my.telegram.org, но все данные будут утеряны.

Обязательно предупредите свои контакты через другие каналы связи.

Как защититься

Никому не сообщайте код входа и не вводите его по ссылкам. Для входа в чат он не нужен. Проверяйте информацию о закрытии группы через администраторов по другим каналам, регулярно просматривайте активные сеансы, включите код блокировки и обновляйте приложение. Telegram никогда не запрашивает код через ботов или администраторов, поэтому любой, кто его требует, – мошенник.

Двухэтапная аутентификация защищает только вход, а не саму сессию, которую могут перехватить.

Стоит также отключить автозагрузку файлов через оба вида интернет-соединения, а на компьютере помнить, что папку Telegram можно скопировать на другое устройство.