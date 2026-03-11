Как Украина Telegram (не)блокировала: полная хронология попыток запрета мессенджера и где мы сейчас

Вопрос функционирования Telegram в Украине превратился в одну из самых острых дилемм национальной безопасности. Некогда удобный инструмент для быстрого получения новостей теперь рассматривается через призму гибридных угроз. События последних лет заставили власть и общество искать баланс между свободой слова и защитой жизней в цифровом мире, где анонимность становится оружием.

Телеграмм в Украине заблокируют?

В последние годы отношение украинского государства к Telegram прошло путь от полного игнорирования рисков до признания мессенджера инструментом вражеской разведки. Если в 2022 – 2023 годах платформа была основным каналом официального информирования, то уже в феврале 2024 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально признало ее угрозой национальной безопасности, напоминает 24 Канал.

Хронология событий свидетельствует о постепенном приближении ограничений:

В марте 2024 года был зарегистрирован законопроект №11115, направленный на регулирование платформ совместного доступа к информации.

Осенью того же года Национальный координационный центр кибербезопасности запретил устанавливать Telegram на служебные устройства госслужащих и военных, о чем пишет Институт Кибербезопасности и Аналитики.

Многочисленные аналитики и чиновники высказывались за запрет. Так, например, мы ранее писали о том, что депутат Ярослав Юрчишин призвал ограничить доступ детей к социальным сетям в Украине, ориентируясь на возрастной порог в 16 лет.

Однако настоящим катализатором радикальных предложений стал февраль 2026 года. Серия взрывов во Львове, в результате которых погибла полицейская, обнаружила страшную правду: исполнительница теракта была завербована и получала инструкции через анонимный чат в Telegram.

На сегодня инициатива находится на этапе активной законодательной проработки. Законопроект №11115 предлагает внедрить презумпцию непрозрачности для платформ, которые не имеют представительства в Украине или Европейском Союзе и не раскрывают структуру собственности. Для Telegram это будет означать запрет использования государственными органами и финансовыми учреждениями.

Также обсуждается деанонимизация владельцев каналов, которые по охвату приравниваются к средствам массовой информации. Эксперты отмечают, что доходы топовых каналов могут достигать 20 000 долларов США в сутки, что делает этот рынок экономически значимым и требует уплаты налогов.

Верховная Рада Украины в четверг, 12 марта, рассмотрит законопроект о деанонимизации пользователей в мессенджере Telegram. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко, пишет издание "Апостроф".

Возможно ли технически заблокировать сервис?

Мнения специалистов по этому поводу разделились. Глава профильного комитета Никита Потураев утверждает, что полную блокировку международных цифровых платформ в Украине технически реализовать почти невозможно, поскольку в стране отсутствуют специальные инструменты для фильтрации трафика, а пользователи легко обходят запреты через VPN, отмечает проект "Штаб_info".

В то же время Кирилл Буданов предложил альтернативный подход – искусственное замедление скорости загрузки видео и тяжелых файлов, чтобы Telegram оставался сугубо мессенджером, а не неконтролируемой медиаплатформой, пишет РБК-Украина.

Запрет телеграмм в Украине: как относится общество?

Отношение общества к таким мерам остается неоднозначным:

Согласно опросам Rating Group от февраля 2026 года, 76 процентов украинцев выступают против полной блокировки мессенджера, поскольку 67 процентов граждан являются его активными пользователями.

Однако 52 процента опрошенных поддерживают идею усиления контроля со стороны правоохранительных органов и деанонимизацию владельцев крупных каналов.

Кроме законодательного давления, в Верховной Раде предлагают и технологические решения. Народный депутат Ярослав Юрчишин выступил с инициативой создания украинского государственного мессенджера на базе приложения "Дія". По его мнению, это могло бы обеспечить безопасную коммуникацию для бизнеса и армии, поскольку в Telegram даже удаленные сообщения и контакты могут храниться на серверах в незашифрованном виде.

Обратите внимание: ранее мы публиковали расследование группы международных хакеров, известных под названием "The Hacker's Choice", которые исследовали сервис Павла Дурова. Они выпустили большой отчет, в котором буквально разгромили все обещания о безопасности и конфиденциальности.

Проблема Telegram осложняется и внешними факторами. Россия уже объявила о планах полного блокирования платформы на своей территории в апреле 2026 года, пытаясь принудительно перевести население на подконтрольный ФСБ мессенджер "MAX". Однако не все убеждены, что это происходит из-за того, что мессенджер не хочет сотрудничать с властями. Многие видят в этом лишь хитрый план по "замыливанию глаз".

Украина пытается действовать в правовом поле Европейского Союза, ориентируясь на стандарты Digital Services Act, что делает путь ограничений длиннее, но зато юридически обоснованным. Хотя пока трудно сказать, или Верховная Рада Украины телеграмм заблокирует, все же мы видим, что определенные шаги и обещания в этом направлении происходят.