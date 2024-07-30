Еще один саботаж: неизвестные перерезали телефонные линии во Франции, оставив людей без связи

Пять телекоммуникационных станций во Франции подверглись нападению в ночь на воскресенье, что привело к отключению некоторых услуг прямо во время Олимпиады. Местные власти заявили, что нападения выглядят как саботаж.

Что известно

Генеральный директор Французской федерации телекоммуникаций Ромен Бонефант говорит, что "это была подготовленная операция". Он убежден: вина за преступление лежит или на том, кто работает в этой сфере, или же на том, кто владеет информацией, ведь злоумышленники хорошо знали, что нужно сделать, и в каких местах.

Смотрите также Tesla Model Y повредила сама себя во время неудачной дистанционной парковки

Французские регуляторы заявили, что перебои со связью коснулись только 11 000 человек, поскольку сеть была разработана для перенаправления трафика.

Нападение произошло во время Олимпиады и последовало за аналогичной атакой на французскую систему скоростных железных дорог, произошедшей накануне церемонии открытия Олимпийских игр. Во время этой атаки кто-то поджег три электрические и сигнальные коробки, которые управляют различными участками высокоскоростной железнодорожной сети страны. Предыдущие сообщения указывали на то, что французские власти предотвратили другие подобные атаки, но те, что все же произошли, навредили 800 000 пользователям железной дороги.

Неясно, связаны ли между собой атаки на железнодорожную линию и телефонную систему, ведь французские правоохранительные органы отказались от комментариев в каждом из этих случаев. Известно, что обе атаки расследуют французский офис по борьбе с организованной преступностью и антитеррористическая целевая группа.

Кто может за этим стоять

Правоохранительные органы не могут сказать, кто, по их мнению, стоит за нападениями, но политики не имеют такой же проблемы:

Мы определили профили нескольких людей. Это традиционный способ, которым действуют ультралевые группировки,

– заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Как пишет Reuters, последние годы Франция в основном становилась мишенью для нападений исламистских боевиков, но службы безопасности все больше обеспокоены ультралевыми или анархистскими группами, которые обычно выступают против государства и капитализма. Ранее руководитель внутренней разведки Франции Николя Лернер заявил, что пенсионная реформа президента Макрона, которая вызвала разногласия в обществе, способствовала привлечению новобранцев в левые группы, которые также все чаще включают в свои идеологии вопросы защиты окружающей среды.

В последние годы ультралевые движения были известны особенно жестокими подпольными действиями, включая кампании поджогов, разграбления и уничтожения имущества,

– сказал Лернер, который сейчас возглавляет разведку.

В отчете о тенденциях терроризма за 2023 год Европейское полицейское агентство Европол заявило, что левые и анархистские группы, как правило, атакуют "критически важную инфраструктуру, такую как ретрансляторы и антенны, государственные учреждения и частные компании", при этом их "самым распространенным способом действий" являются поджоги и взрывные устройства.

В то время как появились новости о телекоммуникационных атаках, французские правоохранительные органы объявили о задержании подозреваемого в причастности к диверсии на поезде. По сообщению AFP, у мужчины были плоскогубцы, ключи от железнодорожного оборудования и "политическая литература крайнего левого направления".