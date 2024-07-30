Що відомо

Генеральний директор Французької федерації телекомунікацій Ромен Бонефант каже, що "це була підготовлена операція". Він переконаний: провина за злочин лежить або на тому, хто працює в цій сфері, або ж на тому, хто володіє інформацією, адже зловмисники добре знали, що потрібно зробити, та й в яких місцях.

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Французькі регулятори заявили, що перебої зі зв'язком торкнулися лише 11 000 осіб, оскільки мережа була розроблена для перенаправлення трафіку.

Напад стався під час Олімпіади й послідував за аналогічною атакою на французьку систему швидкісних залізниць, що сталася напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор. Під час цієї атаки хтось підпалив три електричні та сигнальні коробки, які керують різними ділянками високошвидкісної залізничної мережі країни. Попередні повідомлення вказували на те, що французька влада запобігла іншим подібним атакам, але ті, що все ж сталися, зашкодили 800 000 користувачам залізниці.

Неясно, чи пов'язані між собою атаки на залізничну лінію і телефонну систему, адже французькі правоохоронні органи відмовилися від коментарів у кожному з цих випадків. Відомо, що обидві атаки розслідують французький офіс по боротьбі з організованою злочинністю та антитерористична цільова група.

Хто може за цим стояти

Правоохоронні органи не можуть сказати, хто, на їхню думку, стоїть за нападами, але політики не мають такої ж проблеми:

Ми визначили профілі кількох людей. Це традиційний спосіб, яким діють ультраліві угруповання,

– заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Як пише Reuters, останніми роками Франція здебільшого ставала мішенню для нападів ісламістських бойовиків, але служби безпеки дедалі більше занепокоєні ультралівими або анархістськими групами, які зазвичай виступають проти держави і капіталізму. Раніше керівник внутрішньої розвідки Франції Ніколя Лернер заявив, що пенсійна реформа президента Макрона, яка викликала розбіжності у суспільстві, сприяла залученню новобранців у ліві групи, які також дедалі частіше включають до своїх ідеологій питання захисту довкілля.

В останні роки ультраліві рухи були відомі особливо жорстокими підпільними діями, включаючи кампанії підпалів, розграбування і знищення майна,

– сказав Лернер, який зараз очолює розвідку.

У звіті про тенденції тероризму за 2023 рік Європейське поліцейське агентство Європол заявило, що ліві та анархістські групи, як правило, атакують "критично важливу інфраструктуру, таку як ретранслятори і антени, державні установи та приватні компанії", при цьому їхнім "найпоширенішим способом дій" є підпали і вибухові пристрої.

У той час як з'явилися новини про телекомунікаційні атаки, французькі правоохоронні органи оголосили про затримання підозрюваного у причетності до диверсії на поїзді. За повідомленням AFP, у чоловіка були плоскогубці, ключі від залізничного обладнання та "політична література крайнього лівого спрямування".