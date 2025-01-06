James Webb обнаружил идеальную галактику на раннем этапе формирования Вселенной

Космический телескоп James Webb во время планового обзора неба сделал неожиданное открытие: ученые нашли одну из самых совершенных галактик, известных во Вселенной. Эта спиральная галактика с упорядоченной структурой была зафиксирована лишь через миллиард лет после Большого взрыва.

Открытие сделала команда под руководством астронома Мэнгьюан Сяо (Mengyuan Xiao) из Университета Женевы (Швейцария). Галактика получила название Жу-Лун (с китайского – "дракон с факелом"), сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Как отмечают исследователи, эта находка ставит серьезные вопросы к современным моделям формирования массивных галактик и происхождения спиральных структур в ранней Вселенной.

Жу-Лун демонстрирует, что зрелые галактики появились гораздо раньше, чем ожидалось, в первый миллиард лет после Большого взрыва,

– отметили ученые.

Большинство спиральных галактик имеют промежуточную структуру между строго упорядоченной и фрагментированной. Упорядоченные галактики с симметричными рукавами и четкими структурными элементами составляют лишь около 10% от всех известных. Для формирования такой структуры обычно требуется чрезвычайно длительное время.

Находка Жу-Лун вызывает удивление, ведь эта галактика демонстрирует высокий уровень упорядоченности уже через миллиард лет после Большого взрыва. Это указывает на то, что подобные галактики эволюционировали в десять раз быстрее, чем считалось ранее.

До сих пор такие структурированные галактики не наблюдались на расстояниях более 11,5 миллиардов световых лет, пока James Webb не изменил представление.

Галактика Жу-Лун была обнаружена на расстоянии, соответствующем возрасту Вселенной 12,8 миллиарда лет. Анализ данных показал, что скорость звездообразования в этой галактике снижается и на момент наблюдения составляла от 20 до 155 солнечных масс в год (для сравнения, в Млечном Пути этот показатель составляет около трех солнечных масс в год). Черная дыра в центре Жу-Лун находится в состоянии покоя.

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Ученые отмечают, что Жу-Лун завершила свою эволюцию в то время, когда Млечный Путь только начинал формироваться. Однако даже сейчас Млечный Путь не является настолько упорядоченным, как Жу-Лун 12,8 миллиардов лет назад.