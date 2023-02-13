Космический телескоп Джеймса Уэбба заметил как далекая галактика пожирает своих соседей

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал далекую молодую галактику, поглощающую своих соседей. Карликовая галактика Sparkler, расположенная в южном созвездии Летучей рыбы и окруженная двумя десятками блестящих звездных скоплений. Эта галактика может предоставить астрономам ценную информацию об эволюции нашего Молочного Пути.

Галактика Sparkler напоминает ранний Молочный Путь, но она растет питаясь меньшими галактиками, и сейчас составляет 3% массы нашей галактики.

Читайте на сайте Ученые обнаружили темную карликовую галактику, почти полностью состоящую из темной материи

Исследование Sparkler

Команда исследователей из Университета Свинберна и Государственного университета Сан-Хосе изучала галактику Sparkler и окружающие звездные скопления, чтобы определить их возраст. Изучая большое количество тяжелых элементов, или "металлов", команда обнаружила, что многие скопления богаты металлами, подобно расположенным в центральной части нашего Молочного Пути, и что галактика Sparkler поглощает галактику-спутник, а ее звездные скопления выступают в роли пустыне.

Sparkler расположена в 9 миллиардах световых лет от Земли, а это значит, что астрономы видят ее такой, какой она была примерно через 4 миллиарда лет после Большого Взрыва. Наблюдения стали возможны благодаря возможности JWST видеть вселенную в инфракрасном спектре и явлению гравитационного линзирования впервые предусмотренном Альбертом Эйнштейном в 1915 году.

Теория общей относительности предполагает, что объекты с большой массой могут "искажать" ткань пространства и влиять на время путешествия света. Галактика Sparkler освещается такой гравитационной линзой, которая усиливает ее излучение и позволяет JWST заметить ее.

Интересно Над Северным полюсом Солнца внезапно образовался огненный вихрь, и учёные не могут этого объяснить

Почему это важно

Команда продолжит изучать звездные скопления вокруг Sparkler, чтобы узнать больше об этой далекой ранней галактике и ее эволюции, а также пролить свет на происхождение шарообразных скоплений, который до сих пор остается загадкой.

В заключение открытие галактики Sparkler и его пищевых привычек дает ученым уникальную возможность изучить формирование шаровидных скоплений и то, каким был Молочный Путь в то время, когда Вселенная достигала лишь трети своего нынешнего возраста. JWST в очередной раз продемонстрировал свои отличные возможности, позволив астрономам заглянуть в прошлое и расширить наше понимание Вселенной.