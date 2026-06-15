"Хаббл" зафиксировал космическую аномалию: гигантское скопление галактик исказило реальность

Космос порой создает картины, которые больше напоминают искусство, чем науку. Новый снимок телескопа "Хаббл" показал целое скопление галактик, где гравитация настолько сильна, что способна изменять облик удаленных объектов.

Об этом сообщает NASA, опубликовав новый снимок космического телескопа "Хаббл". В центре внимания оказалось скопление галактик MACS0329-0211 – одна из огромных структур Вселенной, содержащая многочисленные галактики, связанные общей гравитацией.

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На первый взгляд изображение напоминает рой пчел, возвращающийся в улей. Однако за этим визуальным сходством скрывается сложный космический механизм, который помогает астрономам исследовать историю формирования Вселенной.

Скопления галактик типа MACS0329-0211 играют особую роль в современной астрофизике. Они не только демонстрируют, как со временем формировалась крупномасштабная структура космоса, но и работают как природные телескопы. Благодаря своей колоссальной массе такие объекты искривляют пространство-время и усиливают свет еще более удаленных галактик, расположенных за ними.

Именно поэтому на снимке можно увидеть характерные светлые дуги и искривленные полосы. Это не отдельные объекты странной формы, а изображения далеких галактик, которые гравитация скопления растянула и исказила. Астрономы называют этот эффект гравитационным линзированием.

Что можно увидеть на фото?

Если внимательно присмотреться к снимку, можно различить различные типы галактик. Здесь присутствуют крупные эллиптические галактики овальной формы, тонкие линзовидные и спиральные галактики, которые мы видим сбоку. Также в кадре есть спиральные галактики, повернутые к нам "лицом", благодаря чему хорошо заметны их закрученные рукава.

Скопление галактик MACS0329-0211 / Фото NASA / Hubble

Особенно интересен верхний правый сектор изображения. Там видны слабые световые дуги – это далекие галактики, попавшие под влияние гравитационного линзирования. Самая большая такая дуга расположена над яркой овальной галактикой, доминирующей в этой части кадра.

В центральной области фото также можно заметить несколько ярких белых линий, которые пересекаются и образуют фигуру, похожую на искривленную цифру восемь. В NASA предполагают, что это может быть еще одна очень удаленная галактика, свет которой увеличила и деформировала гравитация скопления.

Почему такие объекты важны для науки?

MACS0329-0211 вошло в специальную программу наблюдений рентгеновских ярких скоплений галактик. Такие объекты особенно интересны исследователям, поскольку позволяют изучать распределение обычной и тёмной материи во Вселенной.

Для получения этого снимка "Хаббл" использовал два своих основных научных инструмента — камеру Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3. Они собрали данные как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах света.

Именно способность работать в широком спектре длин волн делает "Хаббл" чрезвычайно ценным инструментом для изучения галактических скоплений. Сочетание видимого и инфракрасного излучения помогает астрономам не только анализировать структуру самих галактик, но и находить объекты, которые существовали на ранних этапах истории Вселенной.

Такие наблюдения позволяют ученым буквально заглянуть в прошлое. Поскольку свету от самых удаленных галактик требуются миллиарды лет, чтобы достичь Земли, каждое подобное гравитационное "увеличительное стекло" помогает исследователям лучше понять, как выглядели первые поколения галактик после рождения Вселенной.