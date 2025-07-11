Tensor G5 для Pixel 10: что показывают ранние бенчмарки

Tensor G5 – это первый чип, полностью разработанный Google, который будет изготавливаться на мощностях TSMC по 3-нанометровому техпроцессу, что обещает лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями, которые производились Samsung. Ожидается, что он станет основой для моделей Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold, релиз которых запланирован на август 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Конфигурация процессора включает 1 ядро Cortex-X4 с частотой 3.78 ГГц, 5 ядер Cortex-A725 на 3.05 ГГц для высокой производительности с акцентом на энергоэффективность, а также 2 ядра Cortex-A520 на 2.25 ГГц для базовых задач.

Графический процессор – PowerVR DXT-48-1536 от Imagination Technologies, поддерживающий трассировку лучей уровня 4, обещая улучшенную графику для игр и визуальных эффектов.

Однако результаты тестов в Geekbench вызывают беспокойство. В некоторых утечках Tensor G5 показывает одноядерный результат 2276 баллов и многоядерный – 6173 балла. Хотя это выше, чем у Tensor G4, который имеет 1958 баллов в одноядерном тесте, мы также видим, что G5 имеет меньшее количество показателя IPC, или инструкций на цикл. В Tensor G4 он составляет 631.6 против 602.1 в G5. Это указывает на то, что новый чип может быть менее эффективным в выполнении команд, чем предшественник, и отстает от конкурентов, таких как Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity 9300, на 15% по IPC.

IPC – это показатель, который отражает, сколько команд процессор выполняет за один цикл. Более высокий IPC означает лучшую эффективность даже на более низких частотах.

Другие ранние тесты еще больше разочаровывают: одноядерный результат на уровне 1323 баллов и многоядерный – 4004 балла, что значительно ниже показателей Tensor G4. Однако это могут быть результаты первых тестовых образцов, а ближе к релизу производительность может вырасти благодаря оптимизации программного обеспечения. Некоторые источники также отмечают, что Google может намеренно снижать мощность в моделях, например Pixel 10 Pro Fold, чтобы избежать перегрева.

С другой стороны, есть информация о потенциальном росте производительности до 36% по сравнению с Tensor G4 по результатам AnTuTu, где G5 набирает 1 445 942 балла против 1 291 119 у предшественника. Это дает надежду на то, что чип все же будет иметь преимущества в определенных сценариях использования.

Поэтому пока что Tensor G5 вызывает больше вопросов, чем ответов. Хотя переход на 3-нанометровый техпроцесс и новый графический процессор обещают улучшение в энергоэффективности и графике, эти ранние бенчмарки указывают на проблемы с производительностью по сравнению с предшественником и конкурентами. Эксперты предполагают, что Google может сосредоточиться на оптимизации для искусственного интеллекта и фотографии, а не на "сырой" мощности. Окончательные выводы можно будет сделать только после официального релиза Pixel 10.