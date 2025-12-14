Ученые нашли ингредиент в черном шоколаде, который замедляет старение

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили связь между теобромином – природным соединением из какао – и признаками более медленного биологического старения. Более высокие уровни этого вещества в крови ассоциировались с более молодым биологическим возрастом по сравнению с паспортным.

Ученые проанализировали образцы крови участников двух крупных европейских исследований – TwinsUK, которое охватило 509 человек, и KORA с 1 160 участниками. Они сравнили уровень теобромина в крови с показателями биологического возраста, отражающие функциональное состояние организма, а не количество прожитых лет. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Daily.

Что показало исследование биологического возраста?

Биологический возраст определяли с помощью изменений ДНК-метилирования – химических меток на ДНК, которые постепенно меняются с возрастом. Люди с более высокой концентрацией теобромина демонстрировали показатели, которые соответствовали более молодому биологическому возрасту.

Команда также проверила другие соединения из какао и кофе, однако именно теобромин оказался единственным компонентом с такой четкой связью со старением. Для подтверждения результатов применили два подхода: анализ темпов эпигенетического старения и измерение длины теломер – защитных участков на концах хромосом, которые с возрастом сокращаются и связаны с рисками для здоровья.

Профессор Джордана Белл, ведущий автор исследования и профессор эпигеномики Королевского колледжа Лондона, отметила, что результаты указывают на связь между ключевым компонентом темного шоколада и медленными процессами старения. В то же время она подчеркнула, что это не означает рекомендацию потреблять больше шоколада, а скорее помогает лучше понять роль ежедневных продуктов в поддержании здоровья.

Теобромин относится к алкалоидам – растительных молекул, способных влиять на работу генов, активируя или подавляя определенные процессы в клетках. Хотя это вещество хорошо известно как токсичное для собак, у людей его уже связывали со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако до сих пор теобромин оставался относительно малоисследованным в контексте старения.

Какие вопросы остаются открытыми?

Руководитель исследования доктор Рами Саад отметил в научной статье для Aging Us, что теперь ключевой задачей является выяснить механизмы этой связи и исследовать взаимодействие пищевых метаболитов с эпигеномом. Такой подход может дать новые знания не только о старении, но и о распространенных и редких заболеваниях.

Команда также проверяет, действует ли теобромин самостоятельно, или его эффект связан с другими компонентами темного шоколада, в частности полифенолами, которые уже известны своим положительным влиянием на здоровье.

Ученые отмечают, что результаты не являются основанием для увеличения потребления темного шоколада. Продукт содержит сахар, жиры и другие ингредиенты, а влияние теобромина на организм требует дальнейших исследований. Выводы работы скорее демонстрируют ценность масштабных популяционных анализов в изучении процессов старения и генетики.

