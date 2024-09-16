Вероятный прототип роботакси Tesla Cybercab заметили в Калифорнии и он выглядит очень странно

Долгожданное роботакси Cybercab от Tesla заметили в Калифорнии, однако пока это лишь прототип, который уже успел вызвать волну спекуляций благодаря своему странному виду. Необычное транспортное средство было сфотографировано во время движения по территории киностудии Warner Bros.

Изображение, распространенное в социальных сетях, демонстрирует странный на вид автомобиль с желтым кузовом и заметными модификациями. Хотя дизайн прототипа был изменен с целью камуфляжа, такие ключевые особенности, как квадратная задняя часть, потенциальный лидар на крыше и непонятные вмятины на капоте, привлекли внимание энтузиастов Tesla.

Смотрите также Владелец Cybertruck покрыл машину из нержавеющей стали имитацией того же самого материала

Пост был изначально опубликован пользователем Reddit u/boopitysmopp, который утверждал, что он является сотрудником Warner Bros., но пост и профиль пользователя были удалены.

Хотя окончательный дизайн Tesla Cybercab остается неизвестным, размер прототипа похож на Tesla Model 3, а полноразмерный задний фонарь создан по образцу Cybertruck. Желтая окраска транспортного средства кажется уместной для будущего парка беспилотных такси. Однако ключевые элементы, такие как наличие у прототипа руля или педалей, остаются неизвестными.

По слухам, официальная презентация Tesla Cybercab состоится в октябре на студии Warner Bros., которая имеет комплекс площадью 110 акров (44,5 гектара), используемый для съемок фильмов. К тому времени могут появиться новые неофициальные свидетельства и утечки, что добавит интриги вокруг последней инновации Tesla в области автономного транспорта.

Шукаєте авто на кожен день? SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року стане чудовим вибором. Цей кросовер з адаптивним круїз-контролем, системами моніторингу сліпих зон, автоматичного гальмування та економною витратою пального. Важливо, що зараз він продається зі знижкою до 86 000 грн.

Что мы знаем о Cybercab

Долгожданное роботизированное такси Tesla должно было дебютировать еще в августе, однако презентацию перенесли на октябрь.

Одним из ключевых технологических компонентов Cybercab будут передовые системы помощи водителю, что соответствует концепции Tesla, которую она не раз раскрывала уже давно. Она заключается в полном самостоятельном вождении электрокара без участия человека.

Маск остается уверенным в своем видении системы автопилота, построенной на восприятии с помощью камер и обработке нейронных сетей, имитирующей работу человеческого мозга и систем зрения.

К теме Работник Tesla, разрабатывающий автопилот, сделал шокирующее заявление о тайном приказе руководства

Массивная вычислительная инфраструктура Tesla, которая включает десятки тысяч процессоров Nvidia H100, является жизненно важной для обучения этих нейронных сетей. Компания также движется к интеграции платформы FSD пятого поколения в свои автомобили к концу следующего года.