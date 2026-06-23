Массовое производство Tesla Optimus: поставщики готовят компоненты для миллионов роботов Маска

Компания Tesla активно готовится к серийному выпуску своих гуманоидных роботов Optimus, привлекая производственные мощности тайваньских производителей. Илон Маск делает ставку на робототехнику, планируя выпускать миллионы экземпляров на заводах в Калифорнии и Техасе.

Компания Tesla активно готовится к серийному выпуску своих гуманоидных роботов Optimus, привлекая ресурсы ведущих тайваньских производителей. Илон Маск делает серьезную ставку на робототехнику и планирует выпускать миллионы экземпляров на заводах в Калифорнии и Техасе. Об этом сообщает портал Wccftech со ссылкой на тайваньское издание UDN.

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Кто будет поставлять детали для роботов Маска?

Тайваньская цепочка поставок уже готовится к масштабному сотрудничеству с американским брендом. Главными партнерами Tesla в этом проекте стали компании Mirle Automation и Asia Optical.

Mirle Automation уже начала поставки гармонических редукторов и шарнирных модулей. Чтобы удовлетворить огромный спрос Tesla, компания объединила усилия с китайской Shenzhen Kedali Industry. Они создали совместное предприятие в промышленном центре Районг в Таиланде, где будут выпускать роботизированные приводы и другие высокоточные детали.

Гармонический редуктор (или волновой редуктор) – это специальный механизм, который позволяет передавать движение с высокой точностью и плавностью при очень компактных размерах. В робототехнике они имеют решающее значение для того, чтобы конечности гуманоида двигались естественно, без рывков, и могли выдерживать значительные нагрузки.

Как будет видеть Optimus 3?

Компания Asia Optical будет играть ключевую роль в создании "зрения" для нового поколения роботов – Optimus 3. Она будет поставлять сферические и асферические линзы.

Асферические линзы, в отличие от обычных круглых, имеют более сложную форму поверхности. Это позволяет устранить оптические искажения по краям изображения, делая "зрение" робота максимально чётким и приближённым к человеческому, что критически важно для ориентации в пространстве.



Илон Маск и робот Optimus / Фото Tesla

Массовое производство этих оптических компонентов начнётся во второй половине текущего года и в 2027 году, что полностью совпадает с графиком выпуска самих роботов.

Насколько амбициозны планы Илона Маска?

Илон Маск возлагает огромные надежды на третье поколение гуманоида. Миллиардер заявил, что это будет "безусловно, самый совершенный робот в мире", и добавил, что даже не видел демоверсий других разработок, которые могли бы сравниться с Optimus 3.

По словам Маска, мелкосерийное производство может начаться уже летом, тогда как полноценный массовый выпуск стартует в 2027 году. Масштабы проекта впечатляют:

1 миллион единиц в год – мощность первой производственной линии, которую строят в Фремонте.

– мощность первой производственной линии, которую строят в Фремонте. 10 миллионов единиц в год – планируемая мощность линии на Gigafactory в Техасе.

Глобальный тренд: автопроизводители становятся лидерами робототехники

Tesla – далеко не единственный автопроизводитель, который переориентируется на создание гуманоидов. Это направление стало ключевым полем битвы для многих мировых брендов: