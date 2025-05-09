Tesla не смогла зарегистрировать новые торговые марки для своего роботакси

Tesla столкнулась с трудностями в попытке зарегистрировать новые торговые марки для своих будущих роботакси-сервисов. Американское патентное ведомство отклонило одну из ключевых заявок, сочтя название слишком общим.

Роботакси Tesla осталось без названия

Компания Tesla пока имеет проблемы с регистрацией новых торговых марок, которые она планировала использовать в своем будущем сервисе автономных перевозок. Заявки на торговые знаки "Robotaxi" и "Cybercab", поданные осенью 2024 года, столкнулись с серьезными юридическими препятствиями, что ставит под сомнение использование этих названий в коммерческом обороте, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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В частности, Ведомство по патентам и торговым маркам США (USPTO) отклонило одну из заявок Tesla на марку "Robotaxi", указав, что этот термин является "чисто описательным" и общеупотребительным для подобных товаров и услуг. Эксперт организации отметил, что термин "роботакси" уже используется другими компаниями – например, Zoox, дочерней компанией Amazon. Это делает невозможным его регистрацию как уникальной торговой марки. Также в заключении говорится, что подобные слова, например "ROBO", "ROBOT" или "ROBOTIC", часто встречаются в рекламе автономных транспортных средств.

Отказ еще не является окончательным – Tesla имеет три месяца, чтобы подать обоснованный ответ с доказательствами и аргументами в пользу своей заявки. От компании ожидают представления рекламных материалов, брошюр, инструкций и скриншотов с вебсайта, которые демонстрируют фактическое использование термина. Если компания не предоставит этих материалов, заявка будет окончательно отклонена.

Другая заявка Tesla на ту же самую марку "Robotaxi", которая касается уже непосредственно услуг по перевозкам – в частности, организации совместных поездок, аренды транспортных средств или их координации – все еще находится на рассмотрении, как и поданные в тот же день заявки на термин "Robobus".

Еще одной проблемной заявкой стала попытка зарегистрировать торговую марку "Cybercab" – название, которую Tesla использовала для своего нового электромобиля без руля и педалей, созданного специально для сервиса беспилотных такси. В этом случае USPTO приостановило рассмотрение из-за конфликтов с другими похожими заявками, в частности со стороны компаний, которые уже используют или планируют использовать похожие названия с корнем "Cyber", например, в продуктах, связанных с аксессуарами для Cybertruck.

Все эти заявки были поданы 10 октября 2024 года – в тот же день, когда Tesla официально представила Cybercab и озвучила планы на собственный сервис автономных поездок во время мероприятия под названием "Мы, робот".

На фоне финансовых проблем, падения продаж, бойкота компании, а также технических и юридических вызовов запуск автономного сервиса Tesla теперь выглядит еще более сложным и проблемным. Эти трудности с регистрацией названий, пусть и не критические, добавляют новых барьеров на этом пути.