Илон Маск объяснил, почему Tesla не планирует массово продавать Cybercab частным владельцам

Во время телефонной конференции по итогам финансового квартала 21 октября 2026 года глава Tesla Илон Маск пояснил, что Cybercab разрабатывают в первую очередь как транспортную услугу – Transport as a Service. Об этом пишет Digital Trends.

Tesla планирует самостоятельно управлять большинством Cybercab

Вице-президент Tesla Ларс Морави ранее заявил, что компания намерена начать передачу Cybercab клиентам до конца 2026 года. При этом все автомобили, которые сейчас производятся на заводе в Техасе, направляются в собственный парк роботакси Tesla.

Маск уточнил, что подавляющее большинство Cybercab фактически будет принадлежать компании. Таким образом, Tesla не планирует массово продавать эту модель частным покупателям по той же схеме, что и Model 3 или Model Y.

Морави добавил, что поначалу производство будет ограниченным. По мере расширения масштабов Tesla планирует в основном поставлять клиентам полностью автономные автомобили, и Cybercab станет одной из ключевых моделей в этом направлении.

Реклама

Смогут ли частные владельцы зарабатывать на Cybercab

Tesla не стала полностью исключать частное владение Cybercab. По словам Морави, в будущем компания может разрешить отдельным владельцам включать свои автомобили в коммерческий парк роботакси и получать доход от платных поездок в районах, где работает сервис.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако Tesla еще прорабатывает экономическую модель и принципы управления таким парком. Поэтому покупать автомобиль в расчете на будущую прибыль от автономных перевозок пока рискованно.

Руководитель направления искусственного интеллекта Tesla Ашок Эллусвами отметил, что автомобили клиентов могут начать включаться в коммерческий парк примерно во втором квартале 2027 года.

Таким образом, на начальном этапе Cybercab будет прежде всего частью сервиса, которым будет управлять сама Tesla. Возможность для частных владельцев зарабатывать на перевозках рассматривается как перспектива, но компания еще не определила окончательные условия ее реализации.