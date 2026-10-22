Ілон Маск пояснив, чому Tesla не планує масово продавати Cybercab приватним власникам

Під час телефонної конференції за підсумками фінансового кварталу 21 жовтня 2026 року керівник Tesla Ілон Маск пояснив, що Cybercab розробляють насамперед як транспортну послугу — Transport as a Service. Про це пише Digital Trends.

Tesla планує сама керувати більшістю Cybercab

Віцепрезидент Tesla Ларс Мораві перед цим заявив, що компанія намагається почати передавати Cybercab клієнтам до кінця 2026 року. Водночас усі автомобілі, які наразі виробляють на заводі в Техасі, спрямовують до власного парку роботаксі Tesla.

Маск уточнив, що переважна більшість Cybercab фактично належатиме компанії. Отже, Tesla не планує масово продавати цю модель приватним покупцям за тією самою схемою, що й Model 3 або Model Y.

Мораві додав, що спочатку виробництво буде обмеженим. У міру масштабування Tesla планує переважно постачати клієнтам повністю автономні автомобілі, і Cybercab стане однією з ключових моделей цього напряму.

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Чи зможуть приватні власники заробляти на Cybercab

Повністю виключати приватне володіння Cybercab Tesla не стала. За словами Мораві, у майбутньому компанія може дозволити окремим власникам долучати свої автомобілі до комерційного парку роботаксі та отримувати дохід від платних поїздок у районах, де працюватиме сервіс.

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Однак Tesla ще опрацьовує економічну модель і принципи управління таким парком. Тому купувати автомобіль у розрахунку на майбутній прибуток від автономних перевезень поки що ризиковано.

Керівник напряму штучного інтелекту Tesla Ашок Еллусвамі зазначив, що автомобілі клієнтів можуть почати долучатися до комерційного парку приблизно у другому кварталі 2027 року.

Таким чином, на початковому етапі Cybercab буде передусім частиною сервісу, яким керуватиме сама Tesla. Можливість для приватних власників заробляти на перевезеннях розглядають як перспективу, але компанія ще не визначила остаточні умови її реалізації.