Tesla придумала систему автоматической очистки авто для своих роботакси

Компания Tesla подала патент на автоматизированную систему санитарной обработки, предназначенную для своих будущих беспилотных электромобилей роботакси. Эта инновация направлена на решение проблем гигиены в автономных транспортных средствах общего пользования.

Патент под названием "Контроль условий окружающей среды в закрытых помещениях" описывает систему, которая автоматизирует процесс санитарной уборки электрокаров для будущего парка самоуправляемых роботакси.

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Для чего это нужно

Появление такого патента акцентирует на потенциальной проблеме санитарного состояния автомобилей, которые Tesla планирует использовать в своем парке автономных такси. Сложность поддержания чистоты в таких общих средах очевидна и она рано или поздно потребует решения.

Современные ручные методы санитарной обработки, такие как протирание поверхностей дезинфицирующими салфетками, описываются как трудоемкие и часто недостаточные. Кроме того, такой сценарий предусматривает возвращение каждого авто на станцию обслуживания, а это требует специального персонала и забирает время за которое автомобиль мог бы выполнять работу.

Как будет работать система самоочистки Tesla

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Предложенная система использует разнообразные датчики: камеры, акустические, тепловые, датчики давления, емкостные сенсоры, радиочастотные и газовые датчики, для мониторинга внутренней среды автомобиля. Они выявляют необходимость санитарной обработки и запускают соответствующую последовательность действий.

Процесс санитарной обработки может включать использование ультрафиолетовых ламп і систем отопления для дезинфекции салона автомобиля. Патент предусматривает, что система может автономно активировать "режим санитарной обработки", который может предусматривать перестановку сидений или открытие окон для проникновения света в транспортное средство.

Кроме того, транспортное средство может автономно подъехать к определенной зоне санитарной обработки, оборудованной роботизированными системами для выполнения очистки.



Система предусматривает различные меры для очистки автомобиля / Фото electrek

Когда мир увидит роботакси от Tesla

Илон Маск отметил, что Tesla планирует запустить автоматизированную службу вызова автомобилей, как только усовершенствует технологию беспилотного вождения.

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Стоит отметить, что сейчас она далека от идеала и часто требует непосредственного вмешательства человека. Так, недавно Tesla на автопилоте не смогла понять сигналы регулировщика и водителю пришлось перенять управление на себя, чтобы решить ситуацию.