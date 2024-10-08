Презентация Tesla Robotaxi: как и где смотреть событие, которое состоится 10 октября
Компания Tesla перенесла свою презентацию на октябрь. Ожидается, что мы увидим беспилотное роботакси, которое будет возить пассажиров без водителя. Хотя вокруг этого много слухов и предположений, мы на самом деле не знаем, как будет выглядеть эта машина, каковы ее характеристики, а главное – насколько ловко ей дается полностью автономное вождение. Однако мы знаем, когда и как это будет раскрыто.
Как смотреть презентацию Robotaxi
Как и любая другая крупная компания, Tesla любит устраивать шоу. Поэтому можно ожидать, что и на этот раз зрителям устроят нечто похожее на презентацию Cybertruck, когда Илон Маск рассказывал со сцены о перспективах нового продукта, а потом пошел бить окна пикапа, пишет 24 Канал.
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Производитель электромобилей планирует представить Robotaxi на киностудии Warner Bros. Discovery в Бербанке, штат Калифорния. Для всех присутствующих двери откроются в 17:00 по тихоокеанскому времени, а выступления начнутся в 19:00 по тихоокеанскому времени. В Украине к этому нужно добавить 10 часов, то есть начало выступлений придется на 5 утра по Киеву, 10 октября.
Если вы достаточно заинтересованы в том, чтобы узнать обо всем первыми в прямом эфире и не боитесь бессонной ночи, то ожидайте прямую трансляцию мероприятия на YouTube-странице компании, а также в соцсети X, которая не так давно запустила функцию прямых эфиров.
Мы уже писали ранее, что выбранное место проведения, вероятно, позволит Tesla демонстрировать роботакси в условиях, близких к реальным. Дело в том, что на территории киностудии Warner построен целый городок с декорациями домов и реальными асфальтированными улицами. Таким образом Tesla не будет иметь необходимости перекрывать улицы, чтобы показать работу новинки.
Сомнений все больше
Стоит отметить, что многие в сети сеют сомнения относительно этой презентации. Одни заявляют, что она будет скучной и очень быстрой, поскольку компании вроде бы почти нет, что показать. Другие утверждают, что Tesla может даже не иметь готовых экземпляров, а вместо этого покажет несколько виртуальных концептов машин, которые "когда-то могут существовать".
Аналитик Deepwater Portfolio Research Брайан Бейкер и его коллега Джин Манстер, которые составили список ожиданий от презентации, говорят, что до фактического выпуска Robotaxi еще далеко. Пара процитировала заявление Маска о задержке презентации, в которой он утверждал, что "хотел внести некоторые важные изменения", заявив, что это, вероятно, означает, что автомобиль все еще находится на ранней стадии проектирования.
Мы вполне можем получить повторение истории с Cybertruck, который представили в 2019 году, а вышел он только в 2023 году. В пользу этого говорит и тот факт, то Tesla до сих пор не имеет полноценной системы автономного вождения, без которой роботакси просто не сможет существовать и носить свое имя. Маск каждый год обещает, что она вот-вот будет завершена и всегда говорит, что это произойдет "до конца года". В последних своих обещаниях он повторил то же, заявив, что автопилот выйдет до конца 2024 года, но если нет, то он будет "очень удивлен, если этого не произойдет в 2025 году".