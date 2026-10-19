Как на самом деле летает Tesla Roadster и что за белый дым выделяет автомобиль

Новый автомобиль Tesla Roadster покоряет воздух благодаря космическим разработкам SpaceX. Инженеры объяснили природу загадочного белого облака, появляющегося при взлете спорткара, и раскрыли подробности о версии машины, которой навсегда запретят выезд на обычные городские улицы.

Тайна белого облака во время полета гиперкара

Как сообщает La República, во время недавней демонстрации на испытательном полигоне компании SpaceX в Техасе электромобиль удивил публику появлением густого белого облака при отрыве от земли. Многие зрители приняли это за дым от горения, однако инженеры объяснили физику явления совсем иначе.

Система вообще не использует топливо: эффект возникает из-за выброса сжатого воздуха под экстремальным давлением, который мгновенно охлаждается при расширении и вызывает конденсацию влаги из окружающей среды в крошечные капли воды. То есть это вовсе не дым, а скорее пар.

Аэрокосмические технологии под капотом обычного автомобиля

Экстремальная модификация под названием Rocket получила десять специальных сопел, которые соединили с баллонами вместимостью 600 литров сжатого воздуха. Газ вырывается наружу с колоссальной скоростью, создавая короткие импульсы. Они позволяют машине не только отрываться от дорожного покрытия, но и резко ускоряться, а также контролировать боковое вращение непосредственно в воздухе.

Для максимального контроля инженеры добавили активные антикрылья, которые динамически изменяют поток воздуха и стабилизируют кузов во время разгона, резкого торможения или прохождения поворотов. Кроме того, днище транспортного средства оснастили массивными вентиляторами. Они буквально откачивают воздух из-под машины и создают эффект присасывания к асфальту, многократно улучшая сцепление колес с покрытием.

Три модификации и запрет на выезд на дороги

Производитель планирует выпустить Roadster в трех различных версиях: Performance, Thrust и Rocket. Возможность подниматься в воздух и выполнять трюки будет доступна исключительно варианту Rocket. Эта экстремальная модификация будет иметь салон, рассчитанный только на одно посадочное место для водителя, а заказать ее клиенты смогут только по персональным приглашениям. Из-за высоких требований к безопасности и колоссальной мощности выбросов сжатого газа такой спорткар не получит допуска к движению по дорогам общего пользования.

Как ранее сообщал 24 Канал, во время презентации прототип сумел выполнить "переворот в воздухе" и перепрыгнуть через целый ряд соседних электромобилей. Также ранее мы писали, что спорткар продемонстрировал безумный разгон до сотни всего за 0,81 секунды благодаря технологиям от аэрокосмической компании.