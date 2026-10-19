Таємниця білої хмари під час польоту гіперкара

Як повідомляє La República, під час нещодавньої демонстрації на випробувальному полігоні компанії SpaceX у Техасі електромобіль здивував публіку появою густої білої хмари під час відриву від землі. Багато глядачів сприйняли це як дим від горіння, однак інженери пояснили фізику явища зовсім інакше.

Система взагалі не використовує паливо: ефект виникає через викид стисненого повітря під екстремальним тиском, яке миттєво охолоджується під час розширення та спричиняє конденсацію вологи з навколишнього середовища у крихітні краплі води. Тобто це не дим узагалі, а швидше пара.

Аерокосмічні технології під капотом звичайного авто

Екстремальна модифікація під назвою Rocket отримала десять спеціальних сопел, які з'єднали з балонами місткістю 600 літрів стисненого повітря. Газ виривається назовні з колосальною швидкістю, створюючи короткі імпульси. Вони дозволяють машині не лише відриватися від дорожнього покриття, а й різко прискорюватися та контролювати бічне обертання безпосередньо у повітрі.

Для максимального контролю інженери додали активні антикрила, які динамічно змінюють потік повітря та стабілізують кузов під час розгону, різкого гальмування чи проходження поворотів. Крім того, днище транспортного засобу оснастили масивними вентиляторами. Вони буквально відкачують повітря з-під машини та створюють ефект присмоктування до асфальту, багаторазово покращуючи зчеплення коліс із покриттям.

Три модифікації та заборона виїзду на дороги

Виробник планує випустити Roadster у трьох різних версіях: Performance, Thrust та Rocket. Можливість підійматися в повітря та виконувати трюки дістанеться винятково варіанту Rocket. Ця екстремальна модифікація отримає салон лише на одне посадкове місце для водія, а замовити її клієнти зможуть тільки за персональними запрошеннями. Через високі вимоги до безпеки та колосальну силу викидів стисненого газу такий спорткар не отримає допуску до руху дорогами загального користування.

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Як раніше повідомляв 24 Канал, під час презентації прототип зумів виконати переворот у повітрі та перестрибнути через цілий ряд сусідніх електромобілів. Також раніше ми писали, що спорткар продемонстрував божевільний розгін до сотні всього за 0,81 секунди завдяки технологіям від аерокосмічної компанії.