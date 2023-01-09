Pepsi только что купила новый грузовик Tesla Semi, а он уже сломался
Источник:Futurism
Tesla представила серийную версию своего электрического грузовика Semi и поставила первые единицы в прошлом месяце. Одним из первых покупателей стала компания Pepsi, однако похоже, что одна из ее машин уже сломалась и нуждается в буксировке.
Электрическую Tesla Semi с логотипом известного производителя газировки заметили во время буксировки. В СМИ сразу же поползли разговоры о сомнительной надежности грузовиков от Илона Маска, уже ранее критиковавшихся из-за несоответствия реальных характеристик заявленным.
Интересно Tesla провела презентацию электрических грузовиков Semi и уже доставила первым клиентам
Что произошло с грузовиком
Изображения Semi на буксире были впервые опубликованы на Reddit в ветке, посвященной скептическому отношению к продукции производителя. Пользователь утверждает, что новый грузовик был замечен в Сакраменто, штат Калифорния, где PepsiCo ранее подтвердил их использование для обслуживания своего соседнего объекта.
К сожалению, это все, что известно о состоянии грузовика. Ни одна из компаний, не комментирует ситуацию и не объясняет, что могло пойти не так с новенькой Tesla Semi.
Пользователи субредита RealTesla, не слишком положительно относящиеся к деятельности автопроизводителя, считают это примером провала программы и шутят о "нулевых выбросах", имея в виду продуцирующий выхлопные газы буксир. Однако издание Electrek с ними не согласно. Перед началом поставки грузовика Tesla начала создавать команду для обслуживания грузовиков Tesla Semi в Калифорнии, включая мобильных техников для выезда к клиентам. Поэтому, по мнению журналистов, именно то, насколько хорошо компания справится с сервисом (в частности, ремонтом поломанных машин), и определит реальный успех или провал Semi.
Проблемы Semi
- Напомним, одной из первых претензий к новым грузовикам было то, что их реальные характеристики не совпадают с заявленными. Компания утверждала, что Tesla Semi может проезжать на одном заряде более 800 километров. Однако первые отчеты PepsiCo разочаровывают: в компании отмечают, что электротягач может проехать около 680 километров с учетом запасного аккумулятора, если в прицепе лежат только чипсы. С более тяжелым товаром ситуация еще хуже.
- Ранее СМИ также сообщали о другой поломке Tesla Semi – грузовик сломался прямо на шоссе, заблокировав движение. Это произошло за несколько недель до первых поставок.