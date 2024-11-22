Названа марка автомобилей, которая имеет наибольшее количество аварий со смертельным исходом

Исследование, проведенное автомобильным сайтом iSeeCars, проанализировало данные Системы отчетности об анализе смертельных случаев, ведущейся Национальной администрацией безопасности дорожного движения США. Результаты не удивляют.

Детали

Как показали результаты, самый высокий уровень смертельных аварий на дорогах среди всех автомобильных брендов в США имеет Tesla. Сосредоточившись на авариях с участием автомобилей 2018-2022 годов выпуска, в которых погиб по крайней мере один пассажир, анализ показал, что уровень смертельных аварий с участием машин этой компании составляет около 5,6 на миллиард миль пробега, сообщает 24 Канал со ссылкой на iSeeCars.

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Несколько аварий на миллиард не является чем-то невероятным, поскольку американцы в целом ежегодно проезжают около 3 триллионов миль. Поражает то, что показатель Tesla вдвое превышает общий средний показатель других компаний – они имеют 2,8 смертельных аварии на миллиард. Эксперты говорят, что это ставит автопроизводителя далеко за грань нормы.

По словам исследователей, результаты исследования не являются обвинением в адрес дизайна автомобилей как такового, хотя это и не исключено. Они видят проблему в поведении водителей.

Новые автомобили более безопасны, чем когда-либо. Но этим элементам безопасности противостоят отвлечение внимания за рулем и повышение скорости, что привело к росту уровня аварийности и смертности в последние годы,

– сказал в своем заявлении аналитик iSeeCars Карл Брауэр, ссылаясь на более совершенную конструкцию шасси и внедрение подушек безопасности.

Таким образом он говорит, что машины Tesla в целом являются безопасными, если вы сами не пренебрегаете безопасностью. Если бы вы были невнимательны на условной Audi или BMW, то результат был бы тем же.

В подтверждение этих слов говорит статистика. По данным Страхового института безопасности дорожного движения, за последние пять лет количество автомобильных аварий и смертельных случаев было выше, чем за предыдущие двенадцать. Именно это время характеризуется скачком в технологиях безопасности. Большинство этих автомобилей, которые повышают статистику аварий, получили отличные рейтинги безопасности, хорошо пройдя краш-тесты IIHS и NHTSA, поэтому это не является проблемой дизайна транспортного средства. Просто люди переоценивают эти средства защиты, приписывая им больше надежности, чем ее есть на самом деле.

Дефицит внимания и обман со стороны Tesla

Если причиной аварий является отвлечение внимания или самоуверенное вождение, то не трудно понять, почему Tesla является лидером. Ее Model Y занимает шестое место по количеству смертельных аварий среди всех моделей автомобилей.

Tesla и особенно ее генеральный директор Илон Маск несколько вводят в заблуждение, изображая свои системы помощи водителю как более автономные, чем они есть на самом деле. Особенно это касается режима полного самостоятельного вождения, который, несмотря на свое название, не означает, что автомобиль полностью способен управляться самостоятельно. Автопилот до сих пор находится на этапе тестирования и обучения, а потому требует внимания водителя. Человек должен следить за дорогой и быть готовым взять руль в любой момент. Однако многие владельцы Tesla это игнорируют и пытаются любыми способами обмануть системы контроля, чтобы они не реагировали на нарушения и отвлечения. Кто-то пересаживается на заднее сиденье, кто-то смотрит в телефон, кто-то вообще играет в игры на экранной панели.

Кто в этом виноват – компания или водитель? Многие считают, что с таким названием, как "Полное самостоятельное вождение", нужно простить водителям их поведение.