Палата представителей в США приняла законопроект о запрете или продаже TikTok

Противоречивый двухпартийный закон о запрете TikTok был принят в Палате представителей. Он ставит китайского разработчика ByteDance перед сложным выбором: либо продать американские активы местной компании, либо же столкнуться с блокировкой сервиса на территории США. Однако еще рано делать выводы, ведь на пути этого закона теперь стоит Сенат.

Что происходит

Законопроект, который может привести к продаже или полному запрету TikTok, прошел Палату представителей всего через несколько дней после того, как был впервые там представлен. Его поддержали 352 голосами против 65, что является редким свидетельством двухпартийной поддержки. Теперь дело за Сенатом.

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Если закон будет принят, материнская компания ByteDance получит шестимесячное окно для продажи TikTok или же столкнется с запретом в американских магазинах приложений и на вебхостингах. Хотя "Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками" – далеко не первая попытка запретить или продать TikTok, ему удалось получить большую поддержку гораздо быстрее, чем предыдущим законопроектам.

На прошлой неделе законопроект прошел первое процедурное голосование в Палате представителей, всего через два дня после его внесения. Теперь он перейдет в Сенат, где его будущее является менее определенным. Например, сенатор Рэнд Пол заявил, что заблокирует законопроект. Несколько других законодателей также не решаются публично поддержать его. На некоторых политиков, судя по всему, влияет бывший президент Дональд Трамп, который в свое время также пытался заставить ByteDance продать TikTok, а теперь внезапно передумал и теперь выступает против, что выглядит не как его новая искренняя позиция, а лишь попытка поступать "не так, как Байден".

TikTok назвал законопроект неконституционным, заявив, что он "лишит 170 миллионов американцев их конституционного права на свободу выражения мнений" и нанесет ущерб авторам и компаниям, которые полагаются на сервис.

На прошлой неделе компания разослала пользователям волну push-сообщений, призывая их обратиться к своим представителям в Сенате с просьбой выступить против законопроекта. Сотрудники Конгресса сообщили, что офисы были завалены звонками, многие из которых поступали от растерянных подростков. Позже законодатели обвинили компанию в попытке "вмешаться" в законодательный процесс.

Если законопроект наберет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате, президент Джо Байден заявил, что подпишет его.

Напомним, чиновники утверждают, что приложение представляет угрозу национальной безопасности США из-за его связей с китайскими властями, которые якобы имеют доступ ко всем данным пользователей. TikTok неоднократно отрицал эти обвинения.