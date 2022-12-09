Директор ФБР назвал TikTok инструментом китайского шпионажа

Директор ФБР Крис Рэй выразил обеспокоенность по поводу национальной безопасности США. Китайское приложение TikTok, по его мнению, полностью подконтрольно китайскому правительству, не разделяющему западные ценности.

ФБР озабочено тем, что китайские модераторы популярной соцсети способны контролировать алгоритмы рекомендаций, манипулировать контентом и использовать его для операций воздействия. Кроме того, в очередной раз прозвучали опасения, что Китай может использовать программу для сбора данных о пользователях и использовать их для шпионских операций.

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Злой TikTok

Все эти вещи находятся в руках правительства, которое не разделяет наши ценности и имеет миссию, которая очень сильно расходится с тем, что отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов. Это должно нас беспокоить,

– сказал директор ФБР Крис Рэй.

Такая риторика в сторону китайского приложения раздается не впервые. Тот же Рэй высказывался подобным образом и раньше, выступая в Конгрессе в прошлом месяце. Диалог о TikTok ведется еще со времен президентства Дональда Трампа, который в 2020 году угрожал вообще запретить приложение на территории США и оказывал давление на разработчиков из ByteDance, чтобы те продали TikTok американской компании.

Сам же сервис коротких видео всегда заявлял, что не делится никакими данными американцев с китайскими властями. Приложение принадлежит частной пекинской корпорации, однако в США сервис предлагает местная компания "TikTok Inc.", связанная законами США. На слушаниях в Сенате в сентябре операционный директор TikTok Ванесса Паппас в ответ на вопросы членов обеих партий заявила, что компания защищает все данные американских пользователей и что члены китайского правительства не имеют к ним доступа.

Сейчас чиновники ведут переговоры с китайской компанией о возможном соглашении, которое позволит избежать проблем безопасности. Этот процесс, по словам Рея, проходит во всех правительственных учреждениях США. На каком этапе стороны находятся сейчас, неизвестно.