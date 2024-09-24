TikTok удалил страницы российских пропагандистских медиа: кого заблокировали навсегда

Китайский сервис коротких видео TikTok, который до сих пор находится в напряженных отношениях с властями США, похоже, решил лишний раз не дразнить американское правительство и присоединился к санкциям. Как сообщили источники, платформа сама объявила об удалении профилей, связанных с российскими медиакомпаниями, которые пытались просочиться на выборы в США.

Тайные операции влияния

В понедельник платформа сообщила, что удалила аккаунты, связанные с материнскими компаниями "Россия сегодня" и "ТВ-Новости", за нарушение правил сообщества, а именно "операции скрытого влияния", пишет NBC News.

Смотрите также Глава Google развеял один из самых больших страхов относительно искусственного интеллекта

TikTok не указал, какие именно аккаунты были удалены, но журналисты самостоятельно выяснили примерный список учетных записей, которые попали под санкции. Это ряд каналов RT (Russia Today), а также Sputnik. Оба российские пропагандистские бренды имели разветвленную сеть каналов, которые покрывали различные регионы, языки и темы.

TikTok заявил, что эти аккаунты еще раньше были ограничены в Европейском Союзе и Соединенном Королевстве и не появлялись в рекомендациях, а теперь они были полностью удалены с платформы.

Социальная сеть заявила, что сообщит больше об удаленных аккаунтах в своем сентябрьском отчете "Операции скрытого влияния". Поэтому мы можем ожидать полный список заблокированных каналов, среди которых, вероятно, будут те, о которых никто и не подозревал.

TikTok уверяет, что во время этого избирательного цикла в США принимает все меры, чтобы обезопасить американских пользователей от "новых угроз".

Мы делаем это, внедряя надежную политику, направленную на предотвращение распространения дезинформации, распространяя достоверную информацию о выборах и сотрудничая с внутренними и внешними экспертами, которые помогают нам оценивать и совершенствовать наш подход на постоянной основе,

– отметили в компании.

И Sputnik, и RT быстро выступили с заявлениями по поводу удаления их страниц, назвав это "репрессиями" и заявив, что тысячам подписчиков "больше не позволено знать правду о самых насущных геополитических проблемах и смеяться над ошибками западных политиков".

Предпосылки